遠東商銀遭到駭客入侵，傳出駭客利用SWIFT交易前後兩波盜走6000萬美元，遠銀周五發佈重大訊息澄清，在積極追回匯款後，損失可望小於50萬美元，或完全追回款項。

根據遠銀的重大訊息聲明，因遭到駭客以電腦病毒入侵，導致SWIFT交易異常，經查發現被植入電腦病毒，已以防毒程式清除，受影響的SWIFT交易款項則積極追回，遠銀並向司法單位報案且通報金管會，向SWIFT聯盟、資安公司請求協助。

國內媒體報導駭客前後兩次共盜走6000萬美元，損失高達18億台幣，但遠銀並未說明被盜損失金額，僅表示發現被駭後立即透過通匯行向受匯行追回款項，損失可能小於50萬美元，甚至完全追回。為防範未來類似事件再次發生，已加強SWIFT交易內控機制，並和資安公司合作強化網路安全防護。

金管會也發出聲明，指遠銀被駭產生虛擬交易，並非從個別客戶的帳號匯出金額，因此該行客戶並沒有損失，未來若有損失應由銀行負責，金管會並要求遠銀強化網路安全。而在接到遠銀通報後，金管會已要求其他銀行檢查，其他銀行並沒有發現SWIFT交易異常的情形。

因明天開始國慶連假，金管會依「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」要求銀行業者在連假期間密切注意，監控系統的異常情形，例如網路的異常存取、軟體更新、系統異動、防毒事件警訊等等，並應禁止從外部連到銀行內部進行系統維護，如果有其必要，需加強身份驗證，另外，為防駭客入侵，應將交易設定和SWIFT脫勾，從自動化處理改為人工處理。通匯交易超過一定金額，應做好再次確認。

此次遠銀被駭，駭客入侵的手法還不得而知，去年3月孟加拉銀行也曾被駭，駭客取得相關憑證，利用SWIFT交易匯款盜走高達1億美元，這起事件引起SWIFT(環球金融電信協會)的注意，要求會員銀行加強網路安全，避免再被駭客利用SWIFT交易盜走鉅額款項。