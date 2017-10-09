美國馬里蘭州早在好幾年前，就意識到資料治理的重要性，在過去幾年持續推動政府內部的資料分析工作，甚至，前任州長Martin O’Malley曾在2014年撰寫一篇文章，刊登於公共行政的期刊中，讓馬里蘭州的績效衡量作法成為許多政府的參考指標，現在，馬里蘭州長Larry Hogan持續以資料驅動政策，更是致力於政府開放資料，讓政府的施政更加透明化。

馬里蘭州政府資料治理最大的轉變是，過去由投入導向的方法，來制定政策，現在則是轉變成以衡量成果為導向（Managing for Results，MFR），各部門都被要求提出明確的使命、願景、目標，並制定相關的績效衡量指標，預算分析部門每周都會測量各部門的工作績效，並且每年公開發布一年度的績效報告，提供民眾一同檢視。

2007年開始，馬里蘭州採用績效指標和管理的工具StateStat，透過分析相關數據，以制定出更全面的預算決策，也能支持改革的方針，馬里蘭州政府要求旗下各機關要求提供關鍵績效指標數據，州政府再用這些數據分析的結果，確定每項政策執行的情況，並適度地調整改進戰略。

馬里蘭州從2010年開始，每年都會在網路上公開發布一年度的成果導向績效報告，讓人民檢視州政府5個關鍵領域表現，包含經濟發展、稅務、財政、政府改革、改善生活品質，報告中每個領域不同績效指標目標和結果，以用來制定施政優先順序和預算分配。

績效指標的衡量方式是用過去近5年的數據，與今年度的成果相比，再將比對結果量化為非常良好、良好、穩定、不佳、非常不佳5種類型，成果正成長大於10%會被歸於非常良好，成長3～10%是良好，穩定則是成果變化在正負2%之間，根據馬里蘭州在2017年最新公布的報告中顯示，高達63.5%的績效指標都在今年度移向良好，代表這項績效指標方法，成功地讓政府機關提升工作績效。

舉例來說，經濟發展的領域，就結合了GDP成長率數據、房屋自有率、交通局統計的當地機場旅客成長率等11項相關數據，與過去五年比較，計算出每項績效成長的幅度，綜合評估後，作為之後制定政策的參考依據。

政府還會提出公共問題，徵求民眾給予改善建議，最後將政府施政成果公開在網路上讓民眾檢閱，成功地建立一套透過資料與民眾互動的治理模式，政府為了能夠拿到更多的預算來改善服務，會更重視工作績效，如此一來，政府的工作成果與預算編列產生了連結，形成一個良性循環的模式。

馬里蘭州表示，資料治理的理想是要創造健康且同時兼顧經濟和環境發展的社會，這項計畫不是在各個施政方向中取捨，而是要根據每個領域的確切需求，找到最合適的分配機制，制定出最佳的預算方案。