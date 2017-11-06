挖礦綁架，小心你的瀏覽器變礦工
全球最大BT網站海盜灣綁架瀏覽器挖礦事件曝光後，引來黑色產業覬覦跟進，才3周，全球5億訪客的電腦淪為挖礦肉雞，連臺灣內容農場也跟進。挖礦綁架成了資安公司威脅清單的新名詞，但網路業者卻看到了一種全新的網站營利模式
【災情持續擴大，全球每天新增300個挖礦網站】黑色產業覬覦瀏覽器挖礦，5億訪客不知電腦變礦工
海盜灣偷藏挖礦程式曝光後，反而掀起了全球挖礦綁架的跟風，才3周，就有220個網站暗藏挖礦程式碼，5億名訪客的電腦成了挖礦肉雞，趨勢科技估計，全球每天會新增300個挖礦網站，挖礦綁架成了資安威脅清單一定要列上的新名詞
文 /|2017-11-06
【數字看災情】瀏覽器挖礦如何影響全球
AdGuard掃描了Alexa流量全球排行榜上的前10萬個網站，發現有220個是挖礦網站，暗藏了至少一種JavaScript挖礦程式
文 /|2017-11-06
【軟體供應鏈上游出包，開發老手都難防】挖礦綁架臺灣曝光第一例，遭害苦主保哥現身說法
三個月前一時興起採用的知名聊天外掛小工具，最近突然遭人加料植入了Coinhive挖礦程式碼，連小工具官方技術長都沒發現，放到CDN上的程式碼副本已經變質了
文 /|2017-11-05
【出賣眼球的下一步是出租CPU運算力】挖礦如何成為一門新生意，瀏覽器挖礦原理大剖析
門羅幣的抗礦機特性，讓人人都可以是礦工，更可能催生出新的網路廣告商業模式，原本競爭眼球注意力，轉變成競爭CPU資源換取乾淨無廣告頁面
文 /|2017-11-07
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