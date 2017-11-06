挖礦綁架，小心你的瀏覽器變礦工

全球最大BT網站海盜灣綁架瀏覽器挖礦事件曝光後，引來黑色產業覬覦跟進，才3周，全球5億訪客的電腦淪為挖礦肉雞，連臺灣內容農場也跟進。挖礦綁架成了資安公司威脅清單的新名詞，但網路業者卻看到了一種全新的網站營利模式