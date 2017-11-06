知名廣告過濾服務AdGuard在挖礦綁架事件爆發3周後，在10月12日發表了一份全球挖礦綁架災情統計。AdGuard掃描了Alexa流量全球排行榜上的前10萬個網站，發現有220個是挖礦網站，暗藏了至少一種JavaScript挖礦程式，包括了Coinhive、JSEcoin、CryptoLoot或MineMyTraffic。

不過，AdGuard無法分辨是網站主自行加入網頁中（例如海盜灣網站就是自己加入了挖礦程式），或是遭惡意人士植入挖礦程式。

這批網站合計每個月有5億人次造訪，等於是，這5億人的筆電、PC或手機，都曾一度成為了挖礦肉雞。這段期間3周來的累計挖礦獲利約4.3萬美元（臺幣129萬元）。

220個AdGuard掃描出藏有挖礦程式碼的網站中，以美國網站最大宗，18.7％的網站來自美國，其次是印度網站、俄羅斯網站和巴西網站。臺灣也有4個網站內藏有挖礦程式，以主要是內容農場或成人網站。

主要受災網站類型是電視、電影等影音類網站（17.73％），其次是檔案分享類網站（占17.73％）。另外也有7.7％的網站是是新聞媒體。規模最大的是法國的檔案分享平臺Uptobox，每月瀏覽人數約6千萬人次。Uptobox該站技術長也在遭踢爆暗藏挖礦程式後，宣布結束測試已經移除了，改回原來的網路廣告模式。