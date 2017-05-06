2017超融合應用伺服器採購大特輯【一線大廠篇】

挾著部署簡單、擴展容易的特性，最初由新創廠商發起的超融合基礎架構（Hyper-Converged Infrastructure）產品，已經是當前企業IT基礎設施最重要的產品之一，也是各大廠商不能忽視的產品領域。繼上次採購特輯介紹的新進廠商後，在這次採購特輯中，我們將介紹5家一線大廠的超融合伺服器產品