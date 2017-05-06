2017超融合應用伺服器採購大特輯【一線大廠篇】
挾著部署簡單、擴展容易的特性，最初由新創廠商發起的超融合基礎架構（Hyper-Converged Infrastructure）產品，已經是當前企業IT基礎設施最重要的產品之一，也是各大廠商不能忽視的產品領域。繼上次採購特輯介紹的新進廠商後，在這次採購特輯中，我們將介紹5家一線大廠的超融合伺服器產品
【超融合應用伺服器市場新趨勢】劇烈變化的超融合廠商與產品生態
過去一年多來，堪稱是超融合應用伺服器發史上，最熱絡的一段時間，不僅出現重要的廠商併購，各大廠商也陸續發表一系列重要產品更新，讓廠商與產品生態持續出現激烈的變化
文 /|2017-05-06
Cisco UCS系列伺服器結合Springpath軟體平臺，打造多樣化應用架構的超融合平臺
Cisco HyperFlex HX240c M4可透過Cisco自家軟體平臺組成最大8節點的叢集，提供以VMware vSphere為基礎的超融合應用
文 /|2017-05-06
VMware虛擬平臺結合EMC加值應用軟體，提供EMC VxRail G系列豐富彈性的硬體與軟體組合選擇
VxRail 4.0算是EMC的第4代超融合伺服器產品，提供更多樣化的機箱硬體組合，並導入Intel Broadwell平臺的Xeon E5處理器，效能號稱比舊版VxRail高出40%
文 /|2017-04-29
HPE ProLiant伺服器結合老牌StoreVirtual軟體，打造vSphere環境的超融合應用平臺
Hyper Converged 380（HC 380）是HPE第3代超融合伺服器產品，使用DL380Gen 9伺服器機箱，儲存叢集軟體則採用StoreVirtual VSA版，能建構高可用性儲存叢集，具備豐富進階資料服務
文 /|2017-04-22
聯想x系列伺服器結合Nutanix超融合軟體，提供更多樣化超融合解決方案
由聯想伺服器與Nutanix軟體所組成的超融合伺服器家族，提供以vSphere或AHV虛擬平臺的VM應用服務
文 /|2017-04-15
超融合伺服器龍頭廠商旗艦產品，搭配新版軟體大幅延伸應用觸角
Nutanix NX-8000搭配持續改版的作業系統軟體，不僅能支援超融合面向的應用，更觸及了虛擬平臺與其他面向的應用
文 /|2017-04-08
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