藉由最新一代的VxRail 4.0超融合伺服器家族，EMC擴展了旗下超融合應用產品線，VxRail G系列則是VxRail 4.0的基準機型，採用高密度的2U/4節點機箱，搭配以VMware vSAN與vSphere為基礎的軟體，提供便於擴展的虛擬化叢集應用環境。

EMC投入超融合應用領域的時間並不長，但相關產品已歷經多次演變，VxRail 4.0算是EMC的第4代超融合伺服器產品。EMC最早的超融合伺服器產品，是2015年初發表的VSPEX BLUE，屬於當時VMware EVO:RAIL超融合系統聯盟一員，不過隨著EVO:RAIL聯盟結束，EMC也重整了超融合產品線。

EMC在2016年2月發表了新的超融合伺服器產品VxRail系列，一開始的版本是3.0，緊接著在2016年6月推出更新的VxRail 3.5，隨後又在2016年10月發表最新一代VxRail 4.0超融合伺服器家族。

VxRail 4.0最大更新是提供了更多樣化的機箱硬體組合。先前的VxRail都只有2U/4節點這一種機箱組態，而VxRail 4.0則能提供包括2U/4節點、1U/單節點與2U/單節點在內的5個系列，硬體組合更豐富，並引進了Dell的伺服器硬體（先前版本VxRail都是基於雲達的伺服器）。在硬體核心方面也導入了Intel Broadwell平臺的Xeon E5處理器，擁有比舊版VxRail高出40%的效能。

VxRail 4.0還降低了部署門檻，最小規模從先前版本VxRail的4節點降為只需3節點，可藉此節省25%的導入成本。另一個重要更新則是增加了全快閃儲存組態的選擇，相較下，舊版本VxRail都只支援SSD+硬碟的混合儲存架構。

加值的VMware超融合系統

與其他基於VMware vSAN的超融合伺服器產品相比，VxRail最大不同在於EMC提供了額外的加值軟體組合。

大多數基於VMware vSAN的超融合伺服器產品，軟體方面都完全是以VMware vSphere與vSAN為核心的組合，而VxRail則在此之外，再結合了EMC自身的控制臺介面，以及用於雲端儲存與資料保護的加值應用軟體。

VxRail G系列硬體解剖

目前VxRail 4.0超融合伺服器家族，一共有G系列、E系列、V系列、P系列與S系列等5種款式，主要區別在於機箱型式與硬體組態，G系列為高密度的2U/4節點機箱，E系列則是可提供較高單節點硬體規格的1U/單節點機箱，V、P與S系列均為空間更充裕的2U單節點機箱，擁有更大的儲存容量，其中V系列還提供了GPU卡，可支援圖形密集應用。

我們這裡介紹的這款G系列是VxRail 4.0家族的基準款式，硬體部分是1臺雲達的T41S 2U/4節點伺服器，至於其他VxRail 4.0系列的硬體部分，則改用Dell提供的伺服器。

與其他超融合伺服器產品相比，VxRail可提供較靈活的硬體組態選擇，如VxRail G系列的每個節點可選擇安裝1或2顆1.7～2.4GHz的Xeon E5-2600 v4處理器，以及64～512GB記憶體。

VxRail另一特色是能配合底層vSAN儲存架構，支援SSD+硬碟的混合儲存組態，或是全快閃儲存組態。除了主打高容量的S系列以外，其餘VxRail款式都有全快閃的選項。以G系列為例，在混合儲存架構下，每個節點可支援1臺作為快取的200～800GB SSD，加上5臺總容量3.6～10TB的硬碟；在全快閃架構下，則支援總容量3.84～19.2TB的SSD。

支援混合與全快閃儲存架構

VxRail G系列的每個節點各含6個2.5吋磁碟槽，在混合儲存架構下，可搭配1臺作為快取的200～800GB SSD，與5臺總容量3.6～10TB的硬碟；在全快閃架構下，可支援3.84～19.2TB的SSD容量。

高密度的機箱組態

VxRail G系列採用2U/4節點的高密度機箱組態，配合底層的vSAN儲存叢集架構，最小叢集規模是3節點，最大可擴充到64節點，擴充時以1節點為單位。

VxRail G系列軟體功能與系統管理

VxRail是基於VMware vSAN儲存叢集架構的超融合系統，但並不完全依賴VMware的軟體，核心雖然是由VMware軟體構成，不過，EMC也提供了自身的控制臺與加值應用軟體。

所以VxRail內含的軟體便可分為兩部分，一是標準的VMware虛擬平臺軟體，另一則是EMC提供的控制臺軟體與加值軟體。

其中VMware虛擬平臺軟體套件，包括作為核心的vSphere、vCenter與vRealize Log Insight，另外還有提供備份與複製應用的vSphere Data Protection與vSphere Replication。

至於EMC則提供了自身的VxRail Manager控制臺軟體，作為整個VxRail的基本管理介面。另外還提供了CloudArray與Recoverypoint for VM兩套加值軟體，前者可為每臺VxRail提供1TB公有雲儲存空間，後者則能為VM提供連續資料保護（CDP）等級的保護。

提供簡便的快速部署工具 VxRail內含了一套簡便的圖形化快速部署工具，只要依畫面指示逐一輸入主機名稱、網址等環境參數，系統便會自動完成ESXi、vCenter與網路環境的建置與設定。

專屬的VxRail Manager控制臺 VxRail內含了一套稱作VxRail Manager的網頁控制臺，可提供超融合伺服器硬體與vSphere叢集環境的系統監控管理，以及基本的VM管理功能，基本風格十分類似先前的EVO:RAIL Engine，比VMware vSphere的Web Client更親和易用。

可擴充多種軟體功能套件 透過VxRail Manager介面Config功能選項內的Market頁面，用戶可下載與安裝EMC提供的一系列附加軟體，其中較重要的有提供公有雲儲存的CloudArray Virtual版，還有具備連續資料保護功能的RecoverPoint for VM版。

支援VMware標準的Web Client控制臺 VxRail的主要管理介面是自身的VxRail Manager介面，可包辦包括VM創建在內的基本VM管理工作，用戶也可使用VMware標準的Web Client控制臺，來執行進階的vSphere應用操作，與更細節的系統狀態檢視。

VxRail G系列產品規格

● 原廠：EMC(02)8788-1555

● 建議售價：廠商未提供

● 機箱型式：2U/4節點

● 擴充能力：3～64節點

● 每節點儲存容量：HDD： 3.6～10TB、SSD：200～800GB

● 處理器：Xeon E5-2600 v4×2

● 記憶體：64～512GB

● 支援虛擬平臺：vSphere

● 儲存叢集架構：VMware vSAN儲存叢集系統

● 網路介面：GbE、10GbE

● 管理控制臺：獨立控制臺、虛擬平臺Plug-in

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】