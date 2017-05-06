身為網通與伺服器供應商的Cisco，現在也以HyperFlex這條產品線，進入超融合應用伺服器領域。我們這裡介紹的HX240c M4便是HyperFlex家族一員，採用2U/24Bay機箱，可透過Cisco的HX Data Platform軟體平臺組成最大8節點的叢集，提供以VMware vSphere為基礎的超融合應用。

HyperFlex超融合伺服器是由Cisco自身的UCS C系列伺服器硬體，搭配Springpath的超融合應用軟體組成，這也是當前伺服器硬體供應商切入超融合市場最常見的方式，以自身原有的伺服器硬體產品為基礎，然後尋找既有的超融合系統軟體廠商合作，共同組成超融合應用伺服器產品。

彈性的應用組態

Cisco在2016年3月發表了第一代HyperFlex超融合伺服器產品，就整個超融合伺服器市場來看，Cisco的HyperFlex產品家族算是比較初階的產品，目前只提供2款混合儲存配置與2款全快閃配置，一共4種機型，涵蓋1U/單節點與2U/單節點兩種機箱組態，硬體組態選擇比較少。

在系統擴展規模方面，HyperFlex系列的擴展規模也比較小，只支援3～8節點，另外支援的Hypervisor也只有VMware vSphere一種，不過進階軟體功能相當完整，從幫助加速I/O效能的SSD讀寫快取，到幫助提高儲存空間效益的壓縮與重複資料刪除功能，以及資料保護應用的快照與Clone功能，都能提供。

另外，HyperFlex還支援非對稱的應用組態，標準的超融合應用架構，是運算與儲存節點合一，兩者必須同步地擴展；但在HyperFlex環境下，也允許非HyperFlex節點的主機，透過專屬的IOVisor軟體來存取HyperFlex儲存叢集空間，形成一種只單獨擴充運算節點的架構，應用上比一般的超融合架構更靈活。

同時，拜身為網通大廠的優勢，Cisco也提供了HyperFlex系列超融合伺服器與Nexus系列交換器綑綁銷售的選項，可提供更靈活、精細的網路連接與QoS管理功能。

HyperFlex HX240c M4硬體解剖

對於擁有UCS系列伺服器產品的Cisco來說，以UCS伺服器來打造超融合伺服器，是再自然不過的事。Cisco的HyperFlex HX系列超融合伺服器硬體部分，便是由UCS的C系列機架式伺服器所構成。

目前HyperFlex HX系列一共含有HX220c M4、HX240c M4，以及這兩款的全快閃版本—HX220c M4 All Flash與HX240c M4 All Flash，其中HX220c M4與其全快閃版的原型，是1U規格的UCS C220 M4伺服器，而HX240c M4與其全快閃版的原型，則是來自2U規格的UCS C240 M4伺服器。

我們這裡介紹的HX240c M4，屬於當前相當常見的2U/24Bay機架式機箱，用戶可選擇搭配2顆8～22核心的E5-2600 v3或v4處理器，搭配256～768GB記憶體。

在儲存配置方面，配合系統軟體底層HALO叢集檔案系統的讀寫機制，HX240c M4採用了SSD+硬碟的混合式儲存架構，含有1臺作為讀取與寫入快取的1.6TB SATA SSD，加上最多23臺1.2TB SAS硬碟，機箱內部另設有1臺用於存放檔案系統log資料的120GB SATA SSD。

在網路埠方面，HX240c M4主機板本身內建了2個GbE埠，另外還在專屬的flexible modular LOM插槽上，安裝了1張雙埠10GbE網路模組，可提供2組SFP+型式的10GbE埠。

至於全快閃版本的HX240c M4 All Flash，則主要是將儲存配置換成1臺400GB SSD，加上10臺3.8TB或960GB 容量SSD。

支援混合儲存架構

HX240c M4分為混合式節點與全快閃節點兩種款式，全快閃節點配置1臺400GB SSD，加上10臺3.8TB或960GB SSD；普通節點則採用混合儲存配置，含1臺1.6TB SSD與23臺1.2TB硬碟。

2U規格的機箱組態

HX240c M4的伺服器硬體部分，是Cisco自身的UCS C240 M4伺服器，是常見的2U機架式伺服器，配合底層Springpath HALO叢集檔案系統的架構，用戶最少須以3臺節點來組成叢集，最大可支援8節點組態。

HX240c M4軟體功能與系統管理

HyperFlex超融合伺服器家族的軟體，是來自另一家協力廠商Springpath的Springpath Data Platform，Cisco改稱為HX Data Platform。

Springpath Data Platform是一套專為超融合架構設計的儲存服務平臺，核心是Springpath專屬的HALO叢集檔案系統，可跨多臺節點建立具備高可用性與高效能的叢集儲存空間，並透過區塊、檔案或物件等不同形式的介面提供存取服務。

在部署上，目前Springpath只支援vSphere這一種Hypervisor平臺。與多數同類超融合架構下的儲存系統相似，Springpath也是將自身包裝為一臺控制器VM，部署到超融合伺服器的Hypervisor上，藉此管理超融合伺服器底層的磁碟資源，並與其他伺服器中的控制器VM互相連結組成叢集，同時透過跨節點資料複製來提供高可用性。用戶可設定將寫入資料複製1或2份，控制器VM便會自動將寫入資料複製數份，然後自動分散存放到不同節點上。

HALO檔案系統本身也提供了豐富的進階應用功能，包括幫助節省空間耗用的in-line壓縮與in-line重複資料刪除，幫助加速I/O的SSD快取，還有以個別VM為單位執行的快照、Clone等資料服務功能。

至於整個HX超融合伺服器環境的管理，則是透過內嵌在vSphere Web Client控制臺內的plug-in管理介面來執行。

內嵌於Web Client的plug-in控制臺 HX系列超融合伺服器的資料管理，是透過內嵌在vSphere Web Client的plug-in控制臺來執行，從這個管理介面可以檢視整個HX超融合叢集的即時運作狀況，並執行快照與Clone等資料服務功能。

即將推出的專屬獨立控制臺 Cicso也預定推出HX超融合伺服器專屬的網頁控制臺介面（目前仍是技術預覽版本），可以提供更完整的系統檢視與設定功能。

內含基本資料服務功能 HX超融合系統軟體本身內含了快照與Clone功能，特別值得一提的是，HX超融合系統的快照與Clone都是以個別VM為單位，並且是基於較具效率的Redirect-On-Write（ROW）技術。

提供簡便的部署與設定工具 Cisco提供了簡便的設定部署工具，可幫助用戶安裝HX超融合系統軟體、執行ESX的設定，或是執行UCS Manager管理設定—HX系列超融合伺服器的本體是UCS C系列伺服器，所以也適用於UCS Manager伺服器管理平臺。

HX240c M4產品規格

● 原廠：Cisco 0800-666-588

● 建議售價：廠商未提供

● 機箱型式：2U/單節點

● 擴充能力：3～8節點

● 每節點儲存容量：HDD：1.2TB×23臺、SSD：1.6TB×1臺

● 處理器：Xeon E5-2600 v3/v4×2

● 記憶體：～1.5TB

● 支援虛擬平臺：vSphere

● 儲存叢集架構：Springpath HALO叢集檔案系統

● 網路介面：GbE、10GbE

● 管理控制臺：獨立控制臺、虛擬平臺Plug-in

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】