過去的一年多時間，堪稱是超融合應用伺服器發展歷史上，最熱絡的一段時間，出現了重要的廠商併購，另外各大廠商陸續發表了一系列重要產品更新。

超融合領域主要領導者Nutanix、SimpliVity等，都在過去一年中作出重大併購決策。Nutanix併購了兩家可提供關鍵軟體技術的新創廠商PernixData與Calm.io，而SimpliVity則為HPE所併購。

在產品發展與更新方面，原本由VMware所牽頭成立的EVO:RAIL聯盟，則已在去年結束，原本EVO:RAIL聯盟下的各廠商，多陸續轉為自行發展各自的超融合伺服器產品。

包括EMC、Cisco與HPE等一線大廠，都在過去一年中推出新的超融合伺服器產品線。

而作為支撐眾多超融合伺服器底層架構的VMware vSAN儲存叢集系統，則陸續發表了6.2與6.5版兩個重要更新版本。與此同時，微軟也配合Windows Server 2016的推出，發表了搭配Hyper-V環境的儲存叢集系統—Storage Spaces Direct（S2D），提供了新的超融合伺服器儲存架構選擇。

重要的廠商併購事件

超融合系統領導廠商的併購異動

首先，是超融合伺服器供應商龍頭Nutanix，在2016年8月時收購了PernixData與Calm.io兩家廠商，PernixData專精於VMware虛擬平臺主機的I/O加速技術，而Calm.io則是DevOps軟體供應商，可以支援基於VM與Container、涵蓋AWS、微軟Azure、OpenStack、Xen、VMware，以及Nutanix平臺環境的應用與服務編排管理。

其中特別是藉由併購PernixData所取得的I/O加速技術，可望能改善Nutanix自身Acropolis虛擬平臺（AHV）的I/O效能，提高Nutanix軟體平臺的競爭力，讓Nutanix朝向強化自身Hypervisor平臺、擺脫既有Hypervisor供應商影響的發展路線上，更前進一步。

據Nutanix的財報顯示，在其超融合伺服器用戶中，已有17%採用了Nutanix自身的Acropolis虛擬平臺，雖然仍不及採用VMware vSphere與微軟Hyper-V的用戶，但已經成為重要的Hypervisor平臺，日後藉由持續的改善功能與效能，將能逐漸拉近與vSphere的差距，最後達到擺脫vSphere影響的目標。

緊接著Nutanix在同年9月時正式IPO，也為其日後的發展踏出關鍵一步。

接下來是HPE在2017年1月時，宣布併購了主要超融合伺服器供應商之一的SimpliVity。HPE本身雖然也有Hyper Converged超融合伺服器產品線，但技術上相對比較老舊；而SimpliVity則擁有技術獨特、透過硬體加速的OmniStack平臺，無論在IDC還是Gartner的市場研究中，都是評價僅次於Nutanix的新創超融合供應商領導者。

因此藉由併購SimpliVity，可望大幅提高HPE在超融合領域的競爭力，預期HPE年底就會推出自身ProLiant伺服器硬體，與SimpliVity OmniStack軟體平臺組合而成的新款超融合伺服器產品。

觸角不斷擴展的超融合應用

兼用於通用儲存的超融合伺服器

從過去一年多的超融合系統發展，可以發現一個重要的發展方向—包括Nutanix與VMware兩大領導廠商，都將原本只為虛擬平臺服務的儲存叢集系統，增加了可為任何實體或虛擬主機，提供存取服務的通用儲存服務功能。

叢集儲存系統是超融合伺服器的核心，可以跨多臺節點建立具備靈活、強大的擴展能力、且兼具高可用性、高效能與豐富進階功能的儲存環境，美中不足的是，這個儲存叢集空間只能為超融合伺服器本身的VM使用，即使空間與效能擁有餘裕，也無法提供給外部的實體或虛擬主機使用。

舉例來說，Nutanix系統底層透過專屬NDFS分散式檔案系統建立的儲存叢集空間，原本只能為Nutanix系統上層Hypervisor的VM提供儲存服務，不能為外部主機使用。

於是，為了提高底層儲存空間的運用彈性，Nutanix在2016年6月發表的4.7版軟體中，新增了iSCSI Target功能，可以將叢集儲存空間透過iSCSI協定掛載給實體或虛擬主機使用，扮演通用的區塊儲存設備角色。接下來在2016年底發布的5.0版軟體中，又提供File Service共享檔案儲存功能，也就是扮演NAS角色，目前能支援CIFS/SMB，未來則能支援NFS。

類似的，VMware的vSAN儲存叢集，本來也只能為自身上層的VM使用，但最新的vSAN 6.5也透過新增iSCSI Target支援，讓外部實體或虛擬主機也能透過iSCSI來使用vSAN的叢集儲存空間。利用這項功能，可讓眾多基於vSAN的超融合伺服器產品，扮演通用iSCSI儲存設備的角色。

重要的產品更新

指標性產品的重大更新

包括新的超融合伺服器產品加入市場，以及既有重要產品的更新改版。

全新超融合伺服器產品登場

首先是有新的超融合伺服器產品線加入市場，EMC在2016年2月時發表了VxRail 3.0這個全新的超融合伺服器產品，採用基於VMware vSphere與vSAN的軟體架構，雖然這是超融合領域十分常見的架構，在技術上沒有太多特出之處，但憑藉著EMC的分量，VxRail仍是一款不可忽視的產品。接著EMC又在6月發表了VxRail 3.5版，在完成與Dell的併購後，於2016年10月推出最新的VxRail 4.0。

另外身為重要網通與伺服器供應商的Cisco，則在2016年3月發表了HyperFlex超融合伺服器產品，雖然HyperFlex的軟體平臺是來自Springpath，而非Cisco自身的技術，但憑藉Cisco本身的影響力，HyperFlex仍是值得關注的超融合伺服器產品線。

最後，是HPE在2016年初推出改用新伺服器硬體的超融合伺服器新機型HC 380。不過隨著HPE在2017年初併購了SimpliVity，預期原有HC系列的重要性將會下降。

重要超融合軟體平臺的更新

比起新的超融合伺服器產品，更重要的是幾款主要超融合系統軟體平臺的更新。

其中最重要的是，超融合龍頭廠商Nutanix在2016年12月發表5.0版系統軟體，引進了多項重要功能增強，並擴展了應用觸角，其中較重要的更新有擴展Prism管理平臺的管理能力，可支援vSphere平臺的VM操作功能，藉此免除對於vCenter的依賴。

5.0版也新增File Service共享檔案儲存功能，也就是讓超融合伺服器扮演NAS角色。Nutanix自身的AHV虛擬平臺功能，在這個版本中也有相當的增強，可提供更接近vSphere平臺的能力。接下來Nutanix還預定提供自助式服務功能，連用戶端的自助式資源配置服務，都一同包辦。

另外，作為許多超融合伺服器產品底層儲存架構的VMware vSAN，也先後在2016年3月與12月，推出6.2與6.5等2個重要更新版本。

其中6.2版提供了重複資料刪除與壓縮兩項重要新功能，可大幅提高儲存空間運用效率，並新增支援RAID 5與RAID 6層級的Erasure Coding架構。6.5版則新增支援iSCSI儲存應用，可透過iSCSI Target支援實體主機的存取，此外還降低了vSAN的雙節點部署門檻，並能提供更深入的Container應用支援。

特別值得一提的是，微軟在2016年10月發表的Windows Server 2016中，新增了Storage Spaces Direct（S2D）儲存叢集功能。S2D類似於VMware的vSAN，是嵌在Windows Server核心內的儲存服務，可將多臺Windows Server伺服器主機以RDMA網路連結在一起，然後將多臺主機的本機磁碟建立為叢集共享磁碟區，並透過SMB3協定掛載給Hyper-V叢集使用。

藉由S2D的推出，讓基於Hyper-V平臺的超融合應用環境，不再需要依賴第三方儲存叢集系統的支援，僅僅依靠Windows Server自身就能提供儲存叢集，構成純微軟的超融合環境，任何運行Windows Server 2016的主機，就能充當微軟平臺的超融合伺服器。

支撐許多超融合伺服器產品底層架構的VMware vSAN儲存叢集，在過去ㄧ年中推出6.2與6.5等2個重要更新版本，提供更完整進階應用功能。微軟也跟進推出嵌在Windows Server內、可為Hyper-V服務的S2D儲存叢集功能。

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