在Java生態圈裏談到單元測試，第一時間應該都會想到JUnit，它誕生於1997年，幾乎是與Java同樣古老的存在，然而，後續發展似乎也如同Java同樣的緩慢。

自2006年JUnit 4發布至今，已過了11年，JUnit 5才終於在9月10日正式釋出了！這是個值得期待的新測試框架嗎？看了看使用手冊，JUnit 5 = JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage？這啥？

Vintage不是重寫的JUnit 4

無論如何，自JUnit 4發表以來的這些日子，許多專案也基於它寫了不少測試，無論JUnit 5再怎麼好，總不能棄既有的JUnit 4測試不顧，相容性是必然的考量，就結論而言，既有的JUnit 4測試基本上不用修改，JUnit 5可以執行JUnit 4的測試！

現階段的JUnit 5，提供了Gradle、Maven，以及主控臺的方式，來運行測試。

以Gradle建構為例，可在build.gradle中，加入JUnit Platform的plugin：

buildscript { repositories { mavenCentral() } dependencies { classpath 'org.junit.platform:junit-platform-gradle-plugin:1.0.0' } } apply plugin: 'org.junit.platform.gradle.plugin'

然後，繼續設定Vintage引擎，例如，在build.gradle原本的testCompile("junit:junit:4.12")底下，加入了testRuntime("org.junit.vintage:junit-vintage-engine:4.12.0")，接著，執行gradle junitPlatformTest，JUnit 5就可以執行既有的JUnit 4測試了。

那麼，JUnit Vintage是為了相容性，而特別開發的新測試框架嗎？不是！實際上執行測試時，使用的還是使用既有的JUnit 4框架。

所以，Vintage是JUnit 5為了JUnit 4，而特別寫的執行器嗎？不是！「JUnit 5可以執行JUnit 4的測試」的說法，並不精確，而是JUnit 5提供了Vintage引擎實作，透過這個引擎，JUnit Platform可以運行JUnit 4測試框架撰寫的測試。

Jupiter才是新的測試框架

解決了相容性的問題，是該看看JUnit 5在撰寫測試時有什麼不同了。在〈JUnit 5 User Guide〉（https://goo.gl/eEBD2q）的〈3. Writing Tests〉中，可以看到許多的範例，像是測試方法不須是public，方法預設權限就夠了，有著各種新的標註（Annotation）、斷言（Assertion）方法，以及假定（Assumption）方法，相關的標註、斷言與前置API，都是放在org.junit.jupiter.api的套件名稱之下。

而且，在JUnit 5中，若要談到測試框架，JUnit Jupiter才是精確的說法。

為了要能使用Jupiter測試框架，來撰寫與運行測試，build.gradle除了加入JUnit Platform的plugin之外，還必須在dependencies之中，加入testCompile("org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.0.0")，以及testRuntime("org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.0.0")，前者是Jupiter測試框架的實作，後者是Jupiter引擎實作，它讓JUnit Platform可以運行Jupiter撰寫的測試。

同樣地，執行gradle junitPlatformTest，就可以運行測試了，如果先前已經設定好Vintage引擎，那麼，JUnit 4與Jupiter撰寫的測試都會執行。不過，我在玩弄測試的過程中，因為隨意命名測試類別而犯了個低級的錯誤——若JUnit 4與Jupiter的測試都要能執行，預設JUnit 4類別名稱必須是Test或Tests結尾，不然，它只會跑Jupit er的測試類別。

在〈3. Writing Tests〉還可以看到幾個亮點，像是斷言與假定等API都支援了Java 8的Lambda運算式，也許你會對假定感到好奇，兩者的差別在於，不成立的斷言會讓測試失敗，而假定不成立的話，就不會繼續執行指定的測試；另外，支援巢狀測試、依賴注入、動態測試等，都是Jupiter中的重要特色。

Platform是測試與工具的橋樑

對於JUnit Platform來說，JUnit 4與Jupiter單純就只是個別的測試框架，只要提供各自的junit-platform-engine實作，junit-platform-launcher就會知道怎麼執行它們。

技術面上，前述的Vintage引擎與Jupiter引擎，各自實作了org.junit.platform.engine.TestEngine介面，而內建的org.junit.platform.console.ConsoleLauncher，可在主控臺啟動Platform，透過Vintage或Jupiter引擎來運行測試。

因此，若有開發者想要這麼做，可以開發TestNG的TestEngine實作，並向Platform註冊（https://goo.gl/ZM2DeG），那麼，Platform就能夠運行TestNG撰寫的測試了，也就是說，若不打算用Jupiter，也可以繼續使用TestNG或JUnit 4，來撰寫測試，然後使用Platform來運行測試。

既然要繼續使用TestNG或JUnit 4來撰寫、執行測試，那又何必多一層Platform？

若單純把JUnit 5看成是新的測試框架，確實是多此一舉，不過，Platform主要是作為工具與測試框架之間的標準，如果建構工具、整合開發工具或CI伺服器等支援Platform，那麼，只要測試框架提供TestEngine實作，這些工具就可以執行該測試框架撰寫的測試，這麼一來，各個測試框架就不用為了讓工具能支援，而針對不同的工具撰寫特定的實作。

當然，真的看完Jupiter而產生愛的話，Platform還是可以當遷移過程的共同平臺，可先讓既有的測試運行在Platform上，然後將測試逐步修改為使用Jupiter。

因此，就這個機制看來，如果TestNG真的提供了TestEngine實作，也可以逐步在Platform上，將TestNG的測試改為Jupiter，或者反過來地，你對JUnit失望了，在Platform上，把JUnit 4、5的測試改至TestNG也行。

不只是新的測試框架

現在，可以重新來看看JUnit 5 = JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage了。

在這當中，JUnit 5是專案名稱，JUnit Jupiter是指Jupiter測試框架與Jupiter引擎實作，而JUnit Vintage是指Vintage引擎實作，若開發時的相關工具、其他測試框架，想取得Platform的支援，可以實作或使用JUnit Platform中，所規範的標準介面與類別。

在〈Introducing JUnit 5〉（https://goo.gl/4UKpJX）中，有張JUnit 5的架構圖，就清楚地描繪出，測試框架與開發工具等共同依賴在Platform的概念，這同樣是JUnit 5的目標，也就是「協助開發者撰寫測試」以及「協助工具運行測試」，而不單純只是考慮與JUnit 4的相容性，以及新測試框架的功能性。

雖然將來大家對於JUnit Platform的部份要不要買單，是另外一回事，然而，就撰寫測試而言，畢竟JUnit 4.12自2014年底釋出，到現在又快三年了，若你對此感到不耐，也許可以看一眼Jupiter，裏頭有不少東西值得試試看，暫且把JUnit 5當成是個相容於JUnit 4的新測試框架來使用，雖不精確，倒也不失為一種選擇。