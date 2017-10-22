從嘉義高鐵站開車至嘉義縣政府，沿路兩旁大部分都是台糖甘蔗田，或者是農民耕作稻田，鮮少出現科技相關的公共設施，以農漁產業為主的嘉義縣，去年開始整合縣內超過70個行政機關網站，花費400萬元來建立一個多租戶網站系統稱為「雲端共構系統」，不需要逐一維護不同行政網站，不僅能節省每年約5,000萬元預算經費，也降低公務人員的業務工作量。

雲端共構網站集中經營，提高公務人員業務效率

過去，一方面以前嘉義縣政府機關都是分站式服務機制，反而造成公務員負擔，而且各機關網站都由所屬機關獨自管理，不僅需要安排至少一位公務人員兼職維護、開發與管理網站資料等，各機關單位發布資訊時，也必須同時在其他縣政府網站發布資訊。另一方面，民眾欲取得特定資訊或申辦服務時，如防災資訊、申請低收入戶補助等，必須前往不同機關網站才能夠獲取資訊，無法一次取得資訊，造成民眾困擾。

此外，很多地方或中央政府在舉辦大型活動或計畫時，經常會設立專屬網站，來達到活動關鍵績效指標（KPI），造成公務人員需要花費經費和精力來投入，然而，一旦計畫結束，網站在沒有人持續經營下成為了「殭屍網站」，容易產生資安問題。

嘉義縣政府綜合規劃處處長李明岳指出，資訊單位應該從公務員角度來思考，每個政府機關網站共構在同一個平臺上，公務人員可以一站登入多點發布，毋須登入不同網站的系統來發布，民眾也能夠一次在網站上取得資料，在資安方面，資訊單位也能夠集中維護。

因此，當各局處舉辦活動時，李明岳可以在此架構下建立網站，就會同步出現在首頁最新消息中。不僅如此，颱風來臨時，也可以快速建立防災資訊平臺，介接所有機關單位與颱風相關資訊，如水利局的雨量公告、環保局的垃圾車運行狀況、社會局的安置公告，或者人事局停班停課公告等，民眾可以在網頁上一目了然獲得資訊。

網站後臺導入國發會開放資料API，自動產生開放資料

為了朝向智慧城市發展，嘉義縣建構雲端共構網站，同時也導入OPEN DATA雲端網站，直接在網站後臺介接國發會開放資料API，免費把嘉義縣網站後臺所有資料的節點都跟國發會開放資料後臺做資料介接，只要使用者在嘉義縣網站更新資料，國發會開放資料就會自動同步更新。

過去，李明岳指出，嘉義縣在各機關推展開放資料政策的時候，公務人員除了在嘉義縣網站輸入開放資料所需資訊外，還必須要求再次輸入在國發會開放資料網站，這並非是「智慧」的作法，只會增加公務人員業務量。

因此，李明岳向國發會申請開放資料API，在網站後臺根據國發會要求欄位規範，來設定網站發布文章的欄位，公務人員上傳資料時必須根據規定的欄位來填寫，如文章類型、檔案名稱、連結、文章來源、類別、主題、內容等，發布文章就能夠自動產生RSS、XML和JSON檔，也能夠自行勾選該資料是否願意開放，並且，這項功能解決過去不同機關資料受到廠商影響，資料系統規格不一致性的問題。

但是，國發會既然提供資料介接功能，為何還有其他縣市卻仍不使用？李明岳表示，「自從柯文哲上任後推動開放資料，開放資料成為了一種顯學，有些縣市因為經費預算較多，再加上底下公務人員會揣摩上意，建立自身縣市開放資料專區，刻意凸顯該縣市資料透明公開程度高，而不願意直接使用國發會平臺。」

對於各縣市獨立設置開放資料專區的情況，李明岳認為，有些人可能需要全國，或者是與嘉義縣附近縣市的資料來開發程式，開放資料專區只放嘉義縣資料會不夠全面，還要到其他縣市開放資料專區取得資料，這不是一種智慧城市的表現，國發會開放資料網站已經完整地把每個縣市設專區，民眾也能夠同時取得其他縣市資料來應用。

嘉義縣政府綜合規劃處處長李明岳說明，智慧城市本意應該是回到政府公務人員做事有效率，民眾更輕鬆容易取得政府資料。（攝影／洪政偉）

搜集人民線上申辦資料與開放資料，轉化成資料治理

由於嘉義縣地幅廣闊，過去民眾向公家機關申辦資料，可能需要跨鄉鎮來繳交資料，耗費很多車程，李明岳為了解決此問題，現在網站改版後提供全縣線上整合申辦系統服務，人民可以直接在網站填入已經設定好的表單來申辦。

一方面，從民眾角度來看，省去到處至不同機關單位申辦業務時間，另一方面，公務人員可以直接搜集相關資料，了解民眾需求。李明岳解釋，人民是透過陳情系統來從事線上申辦服務，因為陳情系統本身有個資保護程序，所以後臺在搜集資料方面，個資問題不會透露出來，僅會搜集與業務相關的數據，如最常申請低收入戶的鄉鎮，民眾經常使用線上申辦服務等。

同時，這些申辦資料數據也成為嘉義縣從事資料治理的根據，李明岳表示，開議之前，他會事先在網站搜集半年人民最常使用服務項目，以及在陳情信箱內人民申訴的內容來排行，了解民眾所需，從陳情系統分析嘉義縣施政的重點。例如，近年來網站最常收到民眾陳情關於路平、空氣污染、勞資權利等，嘉義縣政府就可以依照排行來優先安排預算，把錢花在刀口。而且，網站共構後，每個單位都可以直接在網站上面取得資料來統計，也能夠知道其他機關的業務狀況。

李明岳舉例強調，很多市議員過去在議院開會之前，需要跟每個政府機關索取資料來統計，必須要等待對方尋找相關資料傳真給議員，現在，議員如果要任何資料，公務人員可以傳開放資料的連結給議員，節省了不少人力與時間。

不僅如此，嘉義縣也利用開放資料來解決空氣污染問題。去年嘉義縣在各地國中、小學、圖書館等地方放置「空氣盒子」來搜集當下空氣細懸浮微粒（PM2.5）狀況，並且同步開放搜集資料數據。李明岳指出，只要台糖在採收甘蔗的時候，有些地區會發現空氣盒子偵測到的污染數據特別高，久了就知道當地造成空氣污染的因素是台糖收甘蔗方式，「透過數據就可以要求台糖，禁止一次同時開採所有甘蔗，需要分段式、跳躍式開採，才不會造成PM2.5數值升高。」

李明岳表示，過去嘉義縣開放資料數據規畫都參考直轄市來搜集，但持續搜集資料，再分析這些資料被使用的情況，一段時間後，就可以知道嘉義縣民眾重視的議題，政府其實有很多工具能夠知道人民的需求，民眾成為資料提供者，政府成為資料搜集與分析者，進一步提供政策來處理，甚至角色也能夠互換，讓人民利用政府開放的資料來監督政府達到審議式民主。

嘉義縣政府也為了提高民眾對開放資料的興趣，今年7月舉辦「資料應用黑客松－嘉義黑蚵松」活動，其中也安排「地方開放資料戰（Data Jam）」，要求參賽者依照主題，如人口變遷、環境汙染、交通觀光等，利用開放資料來呈現最佳視覺化處理。另一個為「地方開放資料黑客松(Hackathon)」競賽，參賽者也是根據主題，使用現有開放資料來提出解決方案，並且開發相關應用程式。

李明岳坦言，嘉義縣民眾對開放資料使用程度畢竟不如臺北市，資料蒐集和資料應用方面也未如此豐富，舉辦「黑蚵松」比賽不僅增加民眾對開放資料認識和意識，也展示了開放資料還擁有更多元的應用，更能刺激年輕學子或程式設計者回鄉，利用開放資料來協助發展自身家鄉的產業。

此外，李明岳進一步強調，站在政府角度來看，公務人員也能夠開始反思開放資料如何活用來達到資料治理。

利用Local Guide建立旅遊地圖，設計2018年智慧燈會

2018年嘉義縣是臺灣燈會舉辦城市，李明岳為了藉此燈會帶動當地觀光，但需要在有限資源下來規畫，他利用Google Map開發「Local Guide（當地嚮導）」功能，邀請各鄉鎮農會、社區總幹事研擬，找尋當地特色農場、特色村莊和店家在Google Map設定位置，並且訓練當地人提升Local Guide等級取得認證，來發展在地觀光。

李明岳表示，以前政府在舉辦活動時，大部分會在網站放置自行設計旅遊地圖、旅遊行程功能，但大多數人並不會使用這些功能，仍習慣利用Google Map來找尋旅遊景點，所以原先他希望跟Google合作，為嘉義縣規畫新的旅遊地圖。

然而，Google合作廠商要求400至600萬元來合作，李明岳因為要求經費太高而捨棄該合作方案，後來李明岳利用Local Guide功能來設計旅遊地圖，直接在民眾使用的Google Map上，利用其公開工具來建立旅遊地圖，如此一來便不需要投入經費開發，而且完全免費。

除此之外，李明岳指出，嘉義縣政府已經在開放資料平臺上傳全線路段情況、加油站位置、重要濕地地點和景點地點等資料，使用者也能夠利用開放資料來設計「2018臺灣燈會攻略地圖」，發展不同旅遊路線，或是安排不同替代道路來緩解塞車情形。

不僅如此，李明岳還規畫在燈會中設立「無現金市集」，民眾不能使用現金消費，必須使用手機支付方式來付費，如Apple Pay、Android Pay。

李明岳認為，這項計畫希望能夠搜集消費數據，來了解民眾最喜歡購買攤販類型、平均消費、總消費金額與不同年齡層消費習慣等，之後能夠根據這些數據來安排夜市攤販位置，希望提升嘉義縣使用智慧支付的意識。

CIO小檔案

李明岳

嘉義縣政府綜合規劃處處長

學歷：國立臺灣大學國家發展研究所碩士

經歷：起初在立法院擔任國會助理，之後進入行政院擔任參議。2009年曾一度拋棄公職接下家中生意擔任瓦斯工，2010年擔任雲林縣文化處長。2014年進入嘉義縣政府擔任綜合規劃處處長，負責管理嘉義縣政府資訊建置與檔案資料。

機關檔案

嘉義縣政府

● 地址：嘉義縣太保市祥和一路東段一號

● 成立時間：1950年

● 主要業務：地方行政機關

● 員工數：8,000人

● 市長：張花冠

資訊部門檔案

● 訊部門主管職稱：綜合規劃處資訊管理科

● 資訊部門主管姓名：王銘宏代理科長

● 直屬主管：綜合規劃處處長李明岳

● 資訊部門人數：9人

● IT預算：2,701萬元（不含人事）

IT大事記

● 2013年3月：導入行政資訊入口網，整合各系統單一簽入供同仁使用

● 2016年3月：建置雲端共構網站，計導入70個機關網站，節省大量建置費用

● 2016年8月：導入OPEN DATA雲端網站，介接國發會OPENDATA開放資料API

● 2017年6月：導入一站式防災資訊網站及線上申辦

● 2017年7月：與經濟部工業局合辦「嘉義黑蚵松-地方開放資料戰」活動

● 2017年8月：導入機房伺服器虛擬化