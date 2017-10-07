「我剛開發一套快速搜尋診斷和藥物間關聯的系統！」有天晚上11點，臺北市立萬芳醫院資訊室副主任許權廣，接到院內一位醫師來電，說了這句話，許權廣太興奮了，立刻從家裡衝到醫院，大半夜裡，和那位醫生討論了2小時，還欲罷不能。

醫師自己主動開發醫療資訊系統，在一般醫院可不常見，但對萬芳醫院而言，卻不是第一次。早在2010年，萬芳當時放射腫瘤科的住院醫師陳俊佑，就自行開發了一套住院醫師資訊系統LazyR，方便住院醫生掌握病人檢驗檢查報告，另外，萬芳另一套，內部使用的國際疾病傷害及死因分類標準第十版（ICD10）的搜尋引擎，也是他們神經內科醫生所撰寫的系統。

「這些醫師自己有興趣寫程式，」許權廣表示，當資訊系統的使用者對開發都如此投入時，更促使資訊室同仁，更加認真，想回饋更多給院內使用者，其實，許權廣就是一個從使用者的身分，轉換為開發者的最好例子。許權廣個人的經歷相當特別，他並非是資訊科系出身，而是一位護理師，因為興趣所致，在就讀研究所時，開始鑽研電腦程式，後來更因此而踏入了醫療資訊工作的職場。而萬芳醫院賦予他的任務之一，便是要加強醫護和資訊的溝通。

萬芳醫院行政副院長去年9月宣布，要成立一個具有資訊背景的醫師團隊，來與資訊室緊密合作，而資訊室則是由具有護理背景的IT主管許權廣帶頭。目前，醫學資訊專家團隊已有20多位，每兩周定期與資訊室開會，還有行政、醫品和醫療的副院長一同參與討論。

藉由醫、資兩群人的緊密合作，萬芳醫院開發的資訊系統，介面和流程都更能符合醫師需求，甚至常常會有醫師自己跳出來，要來開發醫師需要的系統，並與資訊室討論，來了解有哪些新技術可以借鏡，提升這套醫生自製系統的效能，「介面來自醫師的需求，但核心技術則來自資訊人員的支援。」許權廣認為，萬芳醫院的資訊與醫護的合作，使得開發出來的醫療系統，最能夠貼近這群醫生使用者。

甚至，近日萬芳醫院的醫療資訊專業群，成員不只局限於具有資訊背景的醫師，也開始計畫納入更多元的人才，為團隊注入新血，提供資訊系統不同觀點與建議，增加資訊室的開發力，萬芳醫院最大的特色是，「醫護人員也是資訊開發團隊！」他笑著說。

首創一頁式醫師小助手，提供醫師快速查詢病情資訊提升工作效率

醫護人員也擁有開發資訊系統的能力，是萬芳醫院最大的特色，其中，2010年由當時的住院醫生陳俊佑，開發的住院醫師資訊系統LazyR，在醫師圈廣受好評，初步的雛型系統提供住院醫師所需要的病人狀況資訊，醫師只要輸入員工編號，就能顯示出該名醫師負責的8位病人的檢驗檢查資訊，不管是查房、診斷，或是與病人溝通，都為醫師省下不少時間。

「原來醫師需要的系統，不是以病人為中心，而是以病情為中心！」許權廣表示，因為這套系統，資訊室才明白醫師需要的系統流程，過去IT人員開發系統，都是以資訊的思維，與醫護然人員的需求會有落差。

後來，在去年資訊室將LazyR的功能，整合到一頁式醫師小助手OnePage，採用較活潑的漫畫式介面，改版的資訊不再像以前以文字呈現，讓醫師一目了然，該系統提供醫師整合的查詢功能，包含病人檢驗檢查、病理等資訊，還能產生病人病情概況的報告，讓醫師不用自行計算檢驗檢查值是否異常，甚至也導入重大決策的輔助功能。

舉例來說，病人在加護病房狀況危急時，動脈血可能呈現酸性，為了量測需要檢驗許多不同數據，像是鈉離子、鋁離子、鉀離子等，但是病人一般的血液常規檢查並不會檢查到這些數據，OnePage若偵測該名病人出現動脈血栓的症狀，會自動顯示病人尚未量測的數據，提醒醫師提早幫病人抽血檢查。

許權廣表示，原本只有40%的醫師會提前發現幫病人抽血檢查，因為導入這項資訊科技，現在接近90%的醫師會因為這項提醒，提早幫病人檢查，後續的治療成果也遠比過去更有效益。

他認為，資訊科技輔助醫療，能夠增加醫師與病人互動的時間，甚至改變醫師行為，提升工作效率，許權廣透露，目前有其他家醫院詢問是否能購買OnePage，導入自家醫院，不過，萬芳醫院不因此而自滿，反而更積極力求創新，要導入AI技術開發新功能。

許權廣表示，現階段，資訊室分析醫師使用系統的行為數據時，例如，分析結果發現醫師常用某個檢驗功能，資訊室會詢問醫師，是否要將該功能的按鈕放置到首頁，未來，許權廣預計導入AI技術，自動分析每位醫師的使用行為，直接跳出視窗詢問，如此一來，可以提供每位醫生完全個人化的介面，更貼近醫師的使用習慣與需求。

（攝影／洪政偉）

臺北市立萬芳醫院資訊室副主任許權廣表示，成立醫療資訊專家群，使得醫護和資訊溝通順暢，開發系統也能貼近使用者需求。

全面打造智慧醫院，從行政流程到醫療診斷都要智慧化

有了醫師小助手的輔助，醫師的工作流程變得更加方便，不僅如此，許權廣表示，今年萬芳醫院屆滿20周年，醫院要送萬芳成年禮，萬芳在打造智慧醫院的策略上，不是只選擇一個方向切入，而是從醫院的行政流程到醫師的醫療診斷，都要全面智慧化。

許權廣解釋，資訊單位通常是從行政管理面著手，不過，資訊也需要處理院內許多醫療問題，因此，他認為智慧醫院的策略，行政和醫療兩邊都要並行。

從行政管理面來看，醫院採購衛材和醫材，過去沒有導入資訊科技，都是採購到一定的數量，就會停止購買，而導入智慧化系統後，可以計算每一種衛材和醫材的使用量，也能記錄每一筆維修與保養記錄，進一步得知維護成本，就能提供明年規畫，作為是否要持續購買該廠牌的機器、購買數量等決策依據。

醫療流程方面，許多醫院不敢輕易修改的HIS系統，萬芳也透過數據分析，將醫令系統中沒有用到的程式移除，進而提升系統效能。

例如，原本萬芳的醫令系統，有4,000多個會跳出提示醫師的視窗，資訊室追蹤每一個視窗的Log，發現在會用到的只有80幾個，於是將其餘3,900多個不必要的視窗移除。

此外，就連醫生診斷和治療的過程，萬芳也在今年7月，與北醫體系一同導入Watson癌症治療輔助系統，「這套系統，正式開啟了AI與醫師共同看診的時代！」許權廣表示，癌症治療輔助系統，是透過實證過醫學資料，來提供醫師診斷和治療建議。

他進一步說明，當醫生遇到不在標準治療方法的癌症案例時，會選擇2種方式，一種是開始搜尋，最近人體試驗的資料，有無提到類似案例，但是，常常查了好幾個禮拜卻一無所獲，就算查到相關資，也要準備許多資料說服病人。

另一種則是醫師憑藉過去自己的經驗，跟病患討論在合理的範圍內，把不同種藥物，加在一起試試看。

而癌症治療輔助系統，則是整合全球癌症相關的影像、藥物治療、手術方式、化療方式等資訊，只要醫師將病人的病況輸入系統，回答相關的問題，系統就能提供多種建議的治療方式，讓醫師和病人一同討論甚至就連費用也會一同呈現，醫師就能與病人溝通，可能有些治療方式的治療效果，相差不大，但費用大幅下降，也能提供病人多種選擇。

其他像是醫師開立處方的流程，萬芳也記錄了，臺灣所有醫師開立處方的行為，將醫師開立的處方，與其他醫師比對，若差異性超過設定的範圍，則會提醒醫師的處方，與全國的醫師不太一樣。另外，目前萬芳也正在建置智慧病房，將多項技術導入病房創造新應用，預計在近幾個月內完成。

善用有限資源創造最大效益，與國外大學和廠商合作借力使力

IT為萬芳醫院撐起許多醫療工作，也解決不少醫療的問題，很難想像，身為醫學中心等級的萬芳醫院，資訊室竟然只有20位成員，且每年IT預算只有3,000萬元，跟許多大規模的醫院相比，萬芳醫院的資源確實非常有限，不過，許權廣秉持著「以有限創造無限」的精神，在有限的資源下，創造出最高的價值。

「身為資訊主管就要找方法尋求外部合作，」許權廣表示，萬芳目前與學校和廠商一同合作，借力使力來補足有限的資源，2015年初，北醫體系就開始與美國密西根大學合作，在密西根大學建立的知識網格平臺（Knowledge Grid）上，統一以美國的病歷標準FHIR（Fast Healthcare Interoperable Resources）撰寫可共享的知識元件。

舉例來說，萬芳針對用藥和基因相關研究，所撰寫的程式，發布到知識網格平臺後，密西根大學就可以直接下載至自家的醫療系統來使用，相對地，萬芳也能使用他人開發的知識元件。

許權廣認為，資訊室因為多方合作，能承接的工作量成長為2倍，在有限的預算上，也因為近一兩年，創造出許多不錯成果，讓廠商主動找上門談合作。

未來，許權廣甚至希望，能將資訊室變成資訊部，並將醫院各部門IT化，他解釋，去年8月他將一位擅長統計分析的同仁，推薦給績效組，他認為，績效組加入一位資訊人員，會改變整個科室的氛圍，而現在績效組內的人員，確實都變得非常擅長使用分析工具，也因此，資訊室就能多一個員額。

許權廣表示，將來還會持續以同樣的方式分配人力，依照同仁特質與能力，推薦給適合的科室，「以後別的科室就不需要打電話來跟資訊室談需求，」他解釋，若每個部門都有IT人員，只要在原單位討論後，再直接與資訊部確認，如何與其他系統介接即可。

CIO小檔案

許權廣

臺北市立萬芳醫院資訊室副主任

學歷：臺北醫學大學醫學資訊研究所

經歷：自2006年開始在臺灣醫學資訊學會擔任電子病歷專案助理，2010年到臺北醫學大學任職卓越癌症計畫研究護士，2013年擔任醫學科技學院專案經理，在2015年加入臺北市立萬芳醫院資訊室，去年8月正式升職為副主任，成為萬芳醫院資訊與醫護的溝通橋樑

公司檔案

臺北市立萬芳醫院

● 地址：臺北市文山區興隆路三段111號

● 成立時間：1997年

● 主要業務：與臺北醫學大學附設醫院、衛福部立雙和醫院在臨床教學研究、人力資源、醫療服務及其他資源上相互支援

● 員工數：2,500人

● 院長：連吉時

資訊部門檔案

● 資訊部門主管職稱：資訊室副主任

● 資訊部門主管姓名：許權廣

● 直屬主管：簡嘉惠

● 資訊部門人數：20人

● IT預算：約3,000萬元

● 資訊部門分工：分為系統維運組、程式設計組、總機組和行政組

IT大事記

● 2010年：電子病歷系統上線、建置住院醫師資訊系統LazyR

● 2013年：整合北醫體系3家醫院醫療資訊系統

● 2014年：達到電子病歷採納模式（EMRAM）6 級成就

● 2016年：建立一頁式醫師小助手OnePage

● 2017年：導入癌症診斷輔助系統Watson for Oncology，並建置智慧病房

● 2017年：建置雲端文件共享服務平臺及雲端運算資料交換管理系統