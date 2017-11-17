為了打擊假新聞，臉書、Google、推特及微軟等主要網際網路業者將加入確保新聞可信度的信賴專案（Trust Project）。

信賴專案是由代表近80家新聞組織推動，旨在推廣協助讀者新聞品質和可信度的透明度標準。該專案發展出的信賴指標（Trust Indicator）將說明媒體機構的倫理、新聞記者背景和記者作業方式。這些指標將會出現在新聞內容及網站程式碼中，它是網路新聞第一套技術標準，以提供像臉書、Google等內容平台判別新聞產製的品質及專業性。

臉書、Google、推特及微軟Bing加入本專案後，就會利用這套指標作為轉載的標準，他們也將協助研究如何呈現高品質的新聞內容。

信賴專案是由聖塔克拉拉大學應用倫理Markula中心主持，並獲得經濟學人、華盛頓郵報、加拿大環球郵報、德新社(DPA)、義大利共和報等媒體支持，他們將於本月陸續導入信賴指標，而非營利新聞協會也將開發WordPress外掛以協助本標準的推廣。

假新聞已在美國引起相當關注，主要網路內容平台，尤其是臉書、Google、Youtube遭批評協助散佈假新聞及仇恨內容，進而激化社會對立，迫使這些業者相繼下重本引進人力及人工智慧來過濾假新聞。