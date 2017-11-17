Google周四（11/16）宣布，將自明年2月1日變更行動網頁加速（Accelerated Mobile Pages，AMP）政策，強制要求AMP網頁必須與標準網頁的內容相當，否則便不會被Google視為AMP網頁。

Google是在2015年10月推出AMP開源碼專案，它採用更有效率的版型配置，載入更少的元素及廣告，以加速行動用戶存取網頁的速度，Google會在搜尋結果頁面以閃電圖示及AMP字樣來標示AMP網頁，同時，基於AMP的新聞網頁也會出現在Google News首頁的全球焦點新聞（Top Stories）輪盤中。

儘管Google不斷強調其搜尋結果排序邏輯並未將AMP納入考量，但不少業者對此一說法存疑，再加上新聞網站希望自己能登上全球焦點新聞，於是就會出現取巧的作法。

例如網站會推出兩種內容版本，一是標準版網頁，二是AMP網頁，其中，AMP網頁只有少許的內容，是用來吸引網友點選的誘餌，但進入之後卻只看到摘要，若要閱讀完整內容則會被引導到標準版網頁。

這使得Google決定採取強硬措施，將嚴格比對AMP網頁與標準網頁的內容，符合的網站才會於Google搜尋結果中以AMP網頁的型態出現。

根據AMP專案今年10月的估計，迄今全球已有超過2500萬個網站出版了逾40億的AMP網頁，自Google搜尋載入AMP網頁的中位數速度不到半秒鐘；使用者在AMP網頁上的停留時間是標準網頁的兩倍，且AMP網頁上的銷售轉換率為標準網頁的1.2倍；因此，廣告主也願意付更多的錢來購買AMP網頁的廣告版位。