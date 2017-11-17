中華電信宣佈旗下的手機錢包Hami Wallet擴大支付功能，整合信用卡、電子票證、掃碼支付功能，明年將以200萬用戶為目標。

中華電信和萬事達卡（MasterCard）、中國信託、玉山銀行、聯邦銀行、愛金卡、一卡通、Pi行動錢包合作，讓中華電信的手機錢包Hami Wallet整合萬事達卡代碼化技術，支援HCE及TSM的手機票證聯名卡，號稱為國內第一個提供自動加值NFC票證聯名卡的電信業者。

升級後的Hami Wallet手機錢包先開放合作企業及中華電信員工試用，預計12月1日正式開放民眾使用。中華電信董事長鄭優表示，Hami Wallet跨電信、信用卡組織、銀行、電子票證、電子支付五大領域，結合信用卡感應、掃碼支付兩項新功能，支援自動加值的NFC票證聯名卡，整合多元支付工具、便利的付款方式，2018年將挑戰200萬用戶目標。

在此之前，Hami Wallet已整合悠遊卡、一卡通兩大電子票證功能，今年6月還與愛金卡合作，讓icash 2.0卡片功能加入Hami Wallet手機錢包中，用戶可在7-ELEVEN消費。最新的合作再將中國信託、玉山、聯邦銀行的信用卡感應功能整合進來，讓用戶可以手機取代信用卡感應刷卡付款。

另外，中華也和Pi錢包合作，Hami Wallet整合了Pi錢包的「付款碼整合」，產生Pi付款支付條碼，下載app後綁定卡片，在店家結帳付款時，消費者出示手機上的支付條碼讓店家掃描完成付款。

為了吸引更多人使用Hami Wallet，中華電信也祭出優惠活動鼓勵使用，包括從12月起到明年1月底，使用Hami Wallet的手機信用卡感應付款，任一筆消費送100元刷卡金（限一人一次），使用Hami Wallet的手機票證聯名卡，自動加值兩次即可獲得一張電影票等等。