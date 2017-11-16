目前VMware在全球110多個國家，已經有超過4,300個VMware Cloud供應商加入VMware Cloud供應商計畫（VCPP），而VCPP的前身，就是VMware過去提出的vCloud Air Network合作計畫（vCAN），讓這些合作夥伴可以提供月租模式的公有雲、混合雲服務。VMware臺灣總經理陳學智表示，臺灣已經有10家VCPP合作夥伴，包含遠傳電信、果核數位、晉泰科技等企業。在今年底，臺灣VMware預計將有15家IDC合作夥伴加入VCPP，而未來2至3年，「目標是30至50家合作夥伴。」他表示。

在去年12月時，臺灣VMware也宣布與數位通國際合作。在去年時，數位通國際董事長吳振生就曾表示，混合雲服務預計在2017年Q1進行測試，「希望在第2季時找到企業開始測試，在第3季時引入客戶。」而數位通國際也如期讓服務在2017年下半年正式上線，目前已經吸引了知名的餐飲業者鼎泰豐進駐。數位通董事長吳振生表示，數位通國際與VMware團隊合作，將既有的資料中心轉型為現代化雲端資料中心，像是數位通國際推出的線上雲端應用平臺Global Web Service解決方案，其中的GWS-Cloud DR異地備援方案為例，該方案結合高可靠及高可用性的雲端資料中心，並且以VMware異地備援技術為核心，簡化了災難恢復時所需的工作。另外，數位通也有與許多電信公司合作，過去企業用戶想要使用電信公司的資源，都得必須進行實體界接，不過數位通現在也導入了NSX，「讓網路資源全部虛擬化」，數位通國際技術長黃維修表示，租用數位通虛擬機、災難備援的企業，可以同時使用不同家電信商的資源。

黃維修表示，該公司現在也鼓勵企業用戶把實體機房虛擬化搬上雲，減少硬體、軟體的維運工作。暨去年數位通國際宣布與VMware合作後，與目前其服務也已經正式上線。黃維修舉例，像是災難備援服務，企業用戶希望服務不中斷，並將服務搬遷之公有雲上進行備援，傳統而言，如果搭建備援機房，縱使沒有發生意外，仍然需要花費固定的機房維護成本，因此數位通使用彈性的收費模式，萬一發生系統故障的狀況，將服務搬遷至數位通備援機房運作時，才會採取以天計價的收費模式，「平常只需要付出基本的維護費用，就像保險費。」

同時，既有使用VMware授權的企業用戶，原本必須購賣VMware的授權，按照vCPU數量計價，不過如採用VCPP計畫，就可以採取訂閱的收取模式，根據基礎架構資源使用量，如虛擬機開啟數、記憶體等進行計價，「等於是在公有雲環境使用VMware的基礎架構，並採取公有雲的計價方式。」

目前引入數位通的企業像是鼎泰豐，黃維修表示，該公司目前的資料並沒有做到完整的保護、備份，因此鼎泰豐找上數位通國際，希望將零散在各處的資料，集中匯入到總部外，還希望另外備份到雲端環境，「確保資料的完整性。」黃維修表示，不僅如此，鼎泰豐也希望其應用程式服務能夠不中斷，因此，除了備份數據外，鼎泰豐也使用了災難復原服務，備份執行重要應用程式的虛擬機，未來一旦某營運點系統故障，服務仍然可以靠備份在數位通機房繼續維持運作。下一步，鼎泰豐也希望能夠妥善利用其營運所累積的資料，「這些資料有許多潛力，在未來協助鼎泰豐進行決策。」

同時，當今容器技術也是許多企業所關注的焦點。黃維修表示，目前數位通國際也開始著手研究容器技術是否能成為其產品服務的布局。不過他表示，數位通國際目前接觸的企業用戶而言，在正式環境使用容器的比例不高，「多半是開發環境、測試環境使用容器技術。」他也表示，作為雲服務商，並不會一直追趕最新的技術，像是軟體定義網路技術，過去思科、Juniper也已經提出相關的解決方案，「不過以營運商而言，我們希望平臺穩定」，像是直到去年，數位通才決定與VMware合作，導入SDDC解決方案。