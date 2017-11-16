今年11月8日比特幣（BTC）價格衝破7,500美元的新高點，剛好是去年同時的10倍之多，而原本11月要進行的Segwit2X升級也因為共識不足而喊停，隨後比特幣價格一度跌到5,600美元。

今年的加密貨幣（Cryptocurrency）市場特別蓬勃，也特別動盪。不只價格如雲霄飛車，高低跌宕，還有各種分岔事件，如：比特幣現金（Bitcoin Cash）、比特幣黃金（Bitcoin Gold）的出現等。這還僅是比特幣市場而已。

越來越多人選擇投入虛擬貨幣市場，投資後勢看漲的比特幣、以太幣（ETH）。隨著不斷湧現的新興幣種、分岔事件，再加上政府間的角力，為了賺錢的幣民們，開始有了幣與幣之間（Crypto-to Crypto）的轉換需求。但是在臺灣，若想進行虛擬貨幣間的轉換，可能要透過國外的交易平臺，知名的如：Poloniex、Bittrex等。或是以臉書、Line群組掛出想賣的價格跟數量，私下交易。

但私下交易並不是一個良好的解決方案。而國外交易所Poloniex也出現了比特幣入金、提幣速度緩慢的問題，用戶等候超過一天，或是註冊開戶要等超過1個月的事件。在10月24日正式上線運作的「天馬TMDEX」就是想填補臺灣現在的交易平臺空缺。

「我們也希望用這樣的方式，讓加密貨幣動得更快、更活躍。」TMDEX的執行長李耀庭說道。

虛擬貨幣市場超夯，催生出本土第二代虛擬貨幣交易平臺

TMDEX強調，他們是第二代的虛擬貨幣交易平臺，專攻虛擬貨幣間的轉換。廣納多元幣種，接受比特幣及其他非比特幣的虛擬貨幣（Altcoins）。

而第一代的虛擬貨幣交易平臺，則是以法幣對虛擬貨幣的轉換為主，諸如臺灣最知名的兩大交易平臺：Maicoin、幣託（BitoEX）。而Maicoin也在今年10月16日宣布開放萊特幣（LTC）交易，加上原有的比特幣、以太幣，一共支援了3個幣種的交易。用戶可以在現金與虛擬貨幣間進行轉換。

除了主流的比特幣、以太幣等，全球虛擬貨幣種類高達1,200種，「第二代的交易平臺讓大家有機會去接觸到剩下的1,200種加密貨幣。」TMDEX公共事務長涂巧吟表示。目前，TMDEX首波上架了4個幣種，包括比特幣、以太坊、以太經典（ETC）、萊特幣（LTC），執行長李耀庭透露，接下來還有4個幣正在評估中，會陸續上線供用戶轉換。

他也表示，其實大部分想投入虛擬貨幣的玩家，可能看到第一代交易平臺的高額手續費（約5%~18%），就卻步了，成為交易市場的障礙，換成早期私下找買家出售的管道。

「用戶想要買一個新的虛擬貨幣，可以直接從第二代平臺買到。」李耀庭說，目前TMDEX到年底前不收交易手續費，2018年開始，才會每一筆抽0.1%。而每一筆交易的價格由市場機制決定。

審核虛擬貨幣上線的5道手續

然而，對第二代交易平臺來說，幣種的多樣性是很重要的。李耀庭表示，現在有4種幣可供交易，之後還會陸續增加更多幣種。

而審核新幣種上線的關卡有5道。首先，TMDEX團隊會先看該虛擬貨幣的白皮書；第二道則是評估其社群能量是否充足，若討論度不足，上線後就沒什麼人會支持。第三道則是請益產業專家的意見。最後兩關，則分別是Github與程式碼。李耀庭說，TMDEX會看GitHub上的Commit量是否夠多，而且是否吸引足夠的開發者來寫程式碼，若沒有人持續貢獻的話，就等於是沒有什麼進步。並且評估它的程式碼。

「基本上，每一個幣就是一個新創，每一個新創團隊都有要解決的問題。」李耀庭說，各式各樣的問題都有相應解決的方法，有些專攻物聯網應用，也有去中心化的Uber概念等。涂巧吟也指出，比特幣的目標是取代法幣，以支付為基礎。而現在的虛擬貨幣的應用早已延伸道各種領域上，具有各種功能，這些功能都是因應需求而生。

TMDEX也打算未來新幣種上線時，跟用戶解釋該幣背後的技術原理與特色。

先推4種熱門幣供用戶轉換

想要在TMDEX的平臺上交易虛擬貨幣，首先開設一個帳戶，TMDEX會將錢包開設好，讓用戶將比特幣、以太幣匯入錢包中。

此時，就可以開始進行幤與幣之間的轉換。賣家可以直接設定要賣出多少幤及價格；買家就會看到交易版上，顯示多少人要買入，以及多少人要賣出。買家可以決定要以現場價格買，或是掛上別的價格。

「有些人的交易策略就是掛低價買入比特幤，有時候瞬間閃跌就可能可以買到。」李耀庭說明，透過自動對盤及交換系統，也許買家以低於市價的20%至30%掛上交易版，有機會可以自動撮合到希望的價格。

TMDEX分兩個交易區，分別是比特幤跟以太幣，可以各自對到其他虛擬貨幣。「就想像，比特幤跟以太幣是高速公路，他會分出很多旁枝，那些就是各式各樣的幤，你要到主交道才可以到其他的旁枝去。」他說明，比特幤跟以太幣的位置，就像黃金或是美金，是接受度最高的貨幣種類，萊特幤跟以太經典要互換，就得先回到比特幤或以太幣才能交易。

當用戶想要提出貨幣時，就可以透過區塊鏈匯回自己的錢包中，再轉換成法幣。而當交易額超過2個比特幣時，TMDEX就會要求綁定身分證，採實名制控管，以免洗錢疑慮。

在安全性的保護上，TMDEX強調，遵循了虛擬貨幣的安全標準（CCSS，Cryptocurrency Security Standard），以及多層的簽名保護措施，「當要把幤提出來，並非一個人就可以決定，而是要經過好幾個團隊的簽核。」李耀庭指出，有多重簽核的機制才可以避免道德風險。

此外，他們也採用Cloudflare的DDoS防禦服務及SSL，借助其多層、多叢集系統架構，來維持平臺的安全性，防範駭客攻擊。也有冷、溫、熱錢包的儲存機制。

也因為團隊來自臺灣，TMDEX的使用介面也有正體中文版。上線至今，吸引了約5萬名會員註冊，活躍會員大約1萬人。一天平均交易量約200至600比特幣之間。

臺灣對虛擬貨幣採低度監理，相對鄰國友善

虛擬貨幣的熱潮席捲全球，各國政府也紛紛開始討論是否需要立法監管虛擬貨幣，或是首次代幣眾籌（ICOs，Initial Coin Offerings）。對於虛擬貨幣交易平臺來說，法規的不確定性會是發展最大的難題之一。

例如，中國大陸在9月份時下令，停止所有虛擬貨幣交易所的交易行為。香港的證監會也發布聲明表示，ICOs可能隸屬於證券範疇，應受到監管。

臺灣目前在虛擬貨幣的監理議題上，金管會主委顧立雄在10月份在立法院備詢時也鬆口，將採低度監理的原則來進行，先將比特幣視為虛擬商品，屬於商品與商品間的交換。

「臺灣相對其他亞洲國家算是和善的，像中國大陸說停就停，或像新加坡嚴加控管。」涂巧吟表示，在臺灣立足是相對安全跟穩定的。

而TMDEX現階段的目標，就是提升虛擬貨幣的交易量，「就像河流沒什麼水，魚群很難移動，但水位越來越高的話，整個條河就會很活躍。」李耀庭形容。

臺灣在虛擬貨幣的交易上，不僅有TMDEX，未來幾個月，還會出現更多的虛擬貨幣交易平臺，已知的包括了Maicoin宣布將成立數位資產交易所MAX、幣託也要成立BitoEX Pro、12月將上線的柯賓漢（Cobinhood）等，將可以預期臺灣將挑起另一波虛擬貨幣交易平臺的新戰局。