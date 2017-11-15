繼「御風者」在2011年躋進全球百大超級電腦之後，國研院國網中心以Peta級運算效能的新超級電腦拿下第95名，再次重返百大超級電腦排名，新系統預計明年4月上線。

國研院國網中心在2011年曾以「御風者」及Formosa 4兩套超級電腦系統登上全球500大超級電腦排名，但後來隨著各國超級電腦不斷推陳出新，效能不斷向上提昇，國網中心的超級電腦排名慢慢下滑。所幸國研院投入3.629億元預算，和中華電信、富士通聯手打造新一代超級電腦，內部稱為Peta主機，為國內首個達到Peta級運算效能的超級電腦。

本周最新全球500大超級電腦排名出爐，國研院以Peta HPC取得第95名的好成績（下），這套系統內建630個CPU計算節點（含25200個2.4GHz的Intel Xeon Gold 6148處理器核心），加上64個CPU加GPU的混合計算節點（含2560個處理器核心及 256個NVIDIA P100 GPU）。實測計算效能可達到1.325PFLOPS(每秒執行超過1千兆次浮點運算)，是「御風者」計算效能0.177 PFLOPS的7.5倍。

除了進入全球百大超級電腦排名，Peta主機也以能源效率3.99 GFLOPS/W（即最高運效能1.325 PFLOPS，耗電332.449 kW )，比「御風者」每瓦效能提升將近10倍。在強調節能的Green500排名第31。（來源：國網中心）

國網中心表示，Peta主機是國內第一個達到Peta級的超級電腦，為國網中心、中華電信、富士通三方合作，為了最大化計算效能、節能效率，系統設計初期即規劃整合適合Peta主機的機電、空調基礎設施，設備建置完成後，經過調校使其計算效能從1.160 PFLOPS提高到1.325 PFLOPS。

目前這套系統建置完成，還要經過服務平台整合、小規模使用測試等準備工作，預計明年4月上線提供服務，未來將逐漸取代現在的「御風者」及Formosa 5，將開放外界申請使用，成為國內高速計算的共用平台，支援氣候變遷、環境災防、生醫製藥、材料科技與高能物理等研究領域。

此次在Peta主機中加入CPU+GPU混合計算節點，國網中心表示，主要是為了適合更多的計算領域使用，例如GPU很適合的生醫產業如基因體序列分析、生醫影像處理，還有文創內容產業的4D影像處理、特效動畫等應用。