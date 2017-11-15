美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）本周一（11/13）批准了首款嵌有數位攝取追蹤系統的藥丸—Abilify MyCite，該藥丸主要用來治療精神分裂、躁鬱症，或是作為成人憂鬱症的附加治療，可用來追蹤藥品到底被攝入了沒。

該追蹤系統是由四大元件所組成，一是嵌有感應器的阿立哌唑藥丸Abilify MyCite，二是MyCite貼布，三是MyCite行動程式，以及一個可供第三方存取的入口網站。

藥丸中嵌入的是IEM感應器，它是由食物萃取物所組成，只有砂粒般大小，在與胃液接觸時可被激發，並傳遞資訊予貼布，貼布會紀錄服藥的日期與時間，再將其轉至行動程式上，以讓患者得以從自己的手機上追蹤藥丸的攝入狀況，也能授權醫療機構與物護人員透過入口網站存取相關資訊。

FDA精神病學主任Mitchell Mathis表示，能夠追蹤精神疾病的藥物攝入狀況對某些患者來說是有幫助的，FDA支持處方藥的新技術應用與發展，亦承諾與業者以了解技術對患者及處方者所帶來的好處。

Abilify MyCite是由日本的大塚製藥與專門研發數位醫藥的Proteus合作打造。大塚製藥表示，此一系統是專為患有嚴重精神疾病的個人所設計，讓他們能紀錄每日的藥物攝取量，亦可授權家人或醫護團隊藉由入口網站存取他們的服藥、心情或活動狀況，患者亦能隨時中止資訊的分享或完全退出該程序。

不過，Abilify MyCite目前的追蹤能力並非100%精準，大塚製藥提醒，它通常需要30分鐘至2小時的時間來偵測藥丸的攝入，有時也可能沒有紀錄到，所以若確定已經服藥了，便不應再重複服用。