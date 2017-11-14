Google一項新規定，要求非為身障人士所設計的app在30天之內停用其輔助服務（accessibility service）API，違者將遭到Play Store下架的處份。



這項消息是XDADevelopers報導。多家app開發商日前收到Google的通知郵件指出，使用Google的android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE的app應該只能提供欲使用Android 裝置及app的身障人士使用。此事也在Reddit論壇上引發熱議。



Google指出，App開發商必須遵循Google的許可政策及使用者資料政策中的明示揭露要求，向用戶解釋該app如何使用這個API協助身障人士。如果30天之內未能遵循這項新政策，該app就會在30天之內由Play Store下架。開發商也可以選擇移除app中的API呼叫，或是不要出版該app。



輔助服務API雖然原本是讓app開發方便身障用戶的功能，像是語音輸入、文字轉語音（TTS）輸出、放大手勢、下載後自動安裝、熱鍵，但是Google過去也允許一般app使用這項API，進而發展出強大應用，甚受Android開發社群歡迎。許多知名app如LastPass、Tasker、Cerberus、Universal Copy、Clipboard Actions等都用到該API。



然而這項服務也遭到濫用，例如有惡意程式就利用下載後自動安裝的功能，在未經同意情況下偷偷安裝到用戶裝置上，而勒索軟體DoubleLocker則讓用戶在按Home鍵時不經意執行。



Google尚未對此做出正式說明及回應。