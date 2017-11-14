上周博通對行動晶片龍頭高通（Qualcomm）提出超過千億美元的收購提議，雖然已是科技史上最高金額，但周一高通董事會仍無異議通過拒絕本案。



高通董事長暨執行董事Paul Jacobs透過聲明指出，該公司董事會一致認為，以高通在行動技術的領導地位，以及未來成長潛力來看，博通的提議明顯低估高通的價值。



高通執行長Steve Mollenkopf則指出，在半導體產業，對於行動、物聯網、汽車、邊緣運算及網路領域，沒有其他公司比高通具備更大優勢，該公司有信心在這些領域持續成長，引領進入5G 世代，為股東創造更多利益。



博通提議的收購金額是包括60美元現金及10美元股票，共計每股70美元，總計近1300億美元，包括仍在進行中的470億美元恩智浦（NXP）收購案。雖然號稱是科技史上最大收購，不過面對博通作為全球第5大晶片廠的併購提議，全球第3 大的高通拒絕也是意料中的事。



華爾街分析師指出，博通可以選擇發動代理權爭奪、敵意收購，或是拉高收購價格來達到目的。

上周博通執行長Hock Tan也曾表示不排除透過代理人爭奪策略，替換高通董事會，達到和「高通合作實現雙贏交易」的目的。



接下來高通必須說服股東，他們如何創造更高收益，因為目前該公司面臨被美、韓及中三國政府的壟斷控訴、身陷和蘋果的權利金官司，還可能自明年起遭自iPhone全面停用的挑戰。