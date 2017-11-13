Pixel 2旗艦機近日才解決螢幕烙印與色澤黯淡等臭蟲，近日又傳出部份Pixel 2或Pixel 2 XL 用戶接上第三方藍牙耳機後，無法用Google Assistant進行聲控的問題。

有使用者抱怨他的Pixel 2在接上具麥克風的藍牙頭戴式耳機，並啟動手機上的Google Assistant語音助理後，雖然Google Assistant顯示正在聆聽指令，但卻無法偵測耳麥接收的聲音，這意謂著無法用該耳機下任何聲控指令。

其他使用者也反映同樣問題，而且問題發生在多種品牌的藍牙頭戴式耳機上，如Plantronics、Anker、Beats和LG等。發生問題的手機有的搭載Android 8.0，但有人升級8.1版也無濟於事，並有人表示連車上的Sony音響接收設備(Receiver)也無法使用。此外有用戶反映前一代的Pixel手機並沒有這問題。

事實上早在10月底就有用戶反映這項問題，但Google當時恐怕忙著解決螢幕烙印等問題。Google上周二才釋出軟體更新，以解決螢幕烙印、色彩黯淡以及被稱為KRACK攻擊的WPA2安全協定漏洞。

Google 售價159美元的藍牙無線耳機Pixel Buds即將於11月出貨，因此有使用者懷疑是否為促銷Pixel Buds及新型Pixel 2相容產品的「陽謀」。

Google指出，Pixel 2採用Bluetooth 5.0，但可回溯相容於Bluetooth 4.2或更早以前的周邊產品，該公司並表示已經著手調查此事。媒體分析，對於積極建立Google Assistant生態體系、對抗Amazon及蘋果的Google而言，語音助理軟體不相容第三方廠商產品並非好的開始。