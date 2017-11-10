在揭露來自美國中央情報局（CIA）Vault 7系列的駭客工具文件後，WikiLeaks本周四（11/9）發表了Vault 8系列，進一步提供基於Vault 7軟體專案的分析與程式碼，打頭陣的是CIA所使用的惡意程式控制系統Hive。

Hive可同時控制多項攻擊行動，把不同的惡意程式植入目標電腦。WikiLeaks表示，如果CIA的網路攻擊行動不夠隱密，那麼不管所植入的惡意程式有多精密都是無效的，而Hive即解決了此一問題。

在Hive架構上，每項行動都至少會註冊一個用來進行掩護的網域，執行相關網域的伺服器是CIA向虛擬主機業者租來的，所使用的軟體皆已基於CIA的規格客製化，它們只是CIA展開攻擊的跳板，且藉由VPN與HTTPS連結到一個隱藏的CIA伺服器—Blot。此外，作為掩護的網站上有著看似正常的內容，一般人根本無從察覺。

因此，Hive所建立的通訊平台允許惡意程式將資訊回傳至CIA的伺服器，也能接受來自CIA的指令，但就算植入於目標電腦的惡意程式被發現了，也很難追究到CIA身上。

WikiLeaks本周公布了Hive系統的原始碼、操作環境、開發者指南、架構配置指南，以及操作手冊等。