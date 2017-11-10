繪圖處理器大廠Nvidia周四（11/9）公布截至今年10月29日的2018財年第三季財報，顯示該公司在第三季締造了26.4億美元的營收與1.33美元的每股盈餘（EPS），雙雙創下歷史新高，也讓Nvidia昨天的盤後股價上漲了3.18%，達到211.85美元。

Nvidia的主要營收來自於GPU業務，營收為22.17億美元，佔Nvidia總營收的84%，Tegra處理器業務的營收則是4.19億美元。

Nvidia橫跨五大領域，涵蓋資料中心、遊戲、專業視覺、汽車與人工智慧（AI），其中，光是遊戲就帶進15.61億美元的營收，佔總營收的59%，居次的是資料中心的5.01億美元（19%），專業視覺為2.39億美元（9%），至於汽車領域的營收則是1.44億美元（5.4%）。跟去年同期相較，所有領域皆是成長的。

該季Nvidia的營收比去年同期成長了32%，EPS亦成長60%，雙雙創下了Nvidia在單季營收與獲利上的新紀錄。

Nvidia創辦人黃仁勳說，不論是電腦製造商，或是主要的網路與雲端服務供應商都採用了Nvidia的Volta GPU，新的TensorRT推論加速平台亦受到超大規模資料中心的青睞，GeForce與Nintendo Switch則在遊戲領域發揮所長，支援自駕計程車服務的DRIVE PX Pegasus平台也已受到許多企業的採納，凝聚了Nvidia持續成長的動能。

不過，Nvidia仍有某些業務是下滑的，例如有關開採加密貨幣的產品營收從上一季的1.5億美元下滑到第三季的7000萬美元，跌幅接近一半。