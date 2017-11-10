【中國上海現場直擊】光是賣3D設計軟體和產品還不夠，以工業設計軟體和PLM軟體起家的達梭系統（Dassault Systems）在今年上海製造業用戶大會上更預告，明年還要向電商進軍，要打造一個製造業的電商媒合平臺3DExperience Marketplace，讓想要加工製造3D零件模型的製造業者或新創，即使沒有自己的生產工廠，未來也能直接經由這個媒合平臺，找到對的廠商來幫助加工製造，不用自行再另外花時間找廠商生產，而這個即將推出的新服務背後隱藏達梭系統一個更大野心，是要成為一家製造業Amazon。

每年都會在上海舉行製造業用戶大會的達梭系統，每年都會選在這個時候公開展示各種與製造應用場景結合的最新應用成果，今年也吸引國內外超過1,700家製造業用戶參加，而從現場展示的眾多應用，也可以一窺達梭明年公司戰略和新產品布局。

在今年上海舉行的達梭製造用戶上，達梭展示了全新製造業電商服務3DExperience Marketplace，可以允許工程設計人員將自己事先設計好的3D零件模型，利用這個市集平臺，來尋找最符合自己製造需求的3D零件生產商，來進行加工製造，再依據製造商給出的價格來付款，所有的交易流程全部都是透過線上來完成。

不同去年AR和VR應用火熱，今年達梭現場展示的一個全新製造業電商服務3DExperience Marketplace，反而格外受到矚目。就像是它取的「市集」名稱一樣，達梭希望要讓3DExperience 平臺也可以像是買賣市集一樣提供電商服務，就像阿里巴巴的淘寶，或是亞馬遜的購物平臺，讓買家和賣家可以上面進行交易，不同的地方是，3DExperience Marketplace專門是針對製造業為主的3D零件生產製造的媒合，可以允許工程設計人員將自己事先設計好的3D零件模型，利用這個市集平臺，來尋找最符合自己製造需求的3D零件生產商，來進行加工製造，再依據製造商給出的價格來付款，所有的交易流程全部都是透過線上來完成。

流程上，設計人員只要將要生產加工的3D模型檔案成功上傳3DExperience Marketplace平臺後，可以依據自己的製造需求先設定篩選條件，包括尺吋、數量、材料、製造加工、公差等要求，等到依序將所有條件設定完成後，系統就會依據上傳者之前填寫的製造條件，自動列出適合加工製造的供應商清單，並顯示在剛剛上傳3D模型頁面下方來讓你挑選。這些符合加工要求的製造商，每個廠商都會提供個別製造資訊，可供選擇下單的一方來參考，像是可允許的生產規模、容許誤差最小範圍、預期交貨時間、初步價格評估等，讓設計者從中選出最符合自己加工成本、設計要求的廠商，來進行生產製造。

工程設計人員只要將要生產加工的3D模型檔案成功上傳3DExperience Marketplace平臺，然後可以依據自己的製造需求先設定篩選條件，包括尺吋、數量、材料、製造加工、公差等要求，等到依序將所有條件設定完成後，系統就會依據上傳者之前填寫的製造條件，自動列出符合加工製造條件的供應商清單提供選擇。

而製造商在3DExperience Marketplace平臺收到對方提交的訂單需求後，也會經過評估後給出要不要接單的回覆，同時也會給出正式價格，設計人員確認接受後，就可以正式下單，而供應商接單後，就會按照他們不同客製化的訂單需求及交付時間，來進行後續的生產製造。

現場負責解說的達梭系統大中華區專業通路市場行銷經理魯峻表示，達梭希望透過3DExperience Marketplace的推出，建立起一個全球性的製造業電商平臺，可以幫助規模不大的製造業者或新創公司，即使沒有自己的生產工廠，也可以透過這個平臺，更容易找到合適的加工製造商，將3D零件生產製造出來，而不用像過去得花時間靠自己找，或經由其他同業來推薦才找到，有助於減少產品設計到驗證及製造的流程。

製造業用戶也可以針對這個平臺找到更多的合作夥伴，而對於提供接單生產的零件供應商，這無疑也是一個可以從中找到更多新訂單的作法，另外還有一個好處是，他解釋，透過這個平臺，也能確保買賣兩方之間的溝通過程能夠更加明確，以減少後續生產製造出錯的情況，所有買方和賣方的交易和溝通過程，都留有完整的記錄可供後續查看，也能做為是事後問題發生的追溯。

這些符合設計者開出加工條件而選出的製造商，每個廠商都會提供個別製造資訊，可供選擇下單的一方來參考，像是可允許的生產規模、容許誤差最小範圍、預期交貨時間、初步價格評估等，讓設計者從中選出最符合自己加工成本、設計要求的廠商，來進行生產製造。

不過，魯峻也指出，目前3DExperience Marketplace還在測試階段，最快明年2月才會推出上線，未來推出後，一開始將先在平臺上提供3D列印媒合服務，可以讓想要在設計階段利用3D列印，來驗證產品原型設計的新創，或是進行小量生產的製造商，都可以透過採用這個平臺來加快完成3D零件的生產製造，讓產品可以更快推出上市。魯峻也表示，目前在美國與歐洲已加入的3D列印廠商有50家，包括像是3D System、 Stratesys 、Sculpteo、Ricoh等，未來也將尋求更多3D列印廠商夥伴加入，包括中國和臺灣。

魯峻業強調，3D列印媒合服務只是第一步，未來也計畫在3DExperience Marketplace上可以提供更多如CNC工具、雷射切割等工業級製造加工的供應商加入，可以根據用戶不同的工業加工需求來進行3D模型零件定製，甚至不只是設計人員和零件製造商的媒合服務，還可以是設計人員和設計人員之間的設計外包的媒合。

至於在收費機制上，魯峻則表示，未來該平臺的使用，只會向負責接單製造的供應商收取一定交易服務費用，並不會另外對上傳3D模型的設計人員來收費，但他並未透露收費標準。

而除了3D列印媒合服務，魯峻也表示，3DExperience Marketplace上線後，還會提供另一項的3D模型零件下載服務，讓用戶以後直接在同一平臺上，就能夠搜尋不同供應商放在平臺上，可供免費下載的3D零件模型，工程設計人員可直接將模型拿來設計，不用重新設計；使用者可以依自零件類型，如軸承，或品牌 （ABB、SKF等）來搜尋，將模型下載後，直接可以將其套用在3D設計軟體中，並依據產品設計需求來做修改或調整。