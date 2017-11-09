周一（11/6）英特爾（Intel）才表示將與AMD合作打造整合Intel Core H系列處理器與AMD Radeon客製化繪圖晶片的高階處理器，昨天（11/8）英特爾又宣布將延攬AMD的GPU架構長Raja Koduri以負責新成立的核心暨視覺運算事業群（Core and Visual Computing Group），充份顯現英特爾想進軍獨立顯示卡市場的企圖心。

今年49歲的Koduri（下圖，來源：Intel）為AMD Radeon的架構長，也是AMD的資深副總裁，掌管應用在APU、獨立GPU、半客製化與GPU運算產品的所有繪圖技術，擁有超過25年的視覺運算經驗，準備在今年12月初正式加入英特爾的經營團隊。

有趣的是，英特爾與AMD才在周一宣布合作，AMD周二便公布了Koduri離職的消息，周三英特爾就延攬了Koduri，英特爾與AMD之間的關係不免令人感到撲朔迷離。

根據英特爾的規畫，Koduri未來除了將主導英特爾的核心暨視覺運算事業群之外，也會是一個專注於推動邊緣運算解決方案之新單位的總經理，他將擴張英特爾於PC市場的整合繪圖領導地位，同時替各種運算領域帶來高階的獨立繪圖解決方案。

市場分析指出，儘管英特爾於某些市場擁有類似GPU的產品，但並無超越GT4內顯等級的GPU解決方案，未來可望在Koduri的領軍下進入中高階的繪圖市場。