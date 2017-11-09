開發Snapchat傳訊程式的Snap本周除了公布第三季財報之外，也揭露中國騰訊在該季收購1.45億股的Snap股票，相當於Snap基本股票的12%。

Snap本周二（11/7）公布的第三季財報依舊慘烈，該季Snap創造了2億美元的營收，雖然比去年同期成長62%，但虧損了4.4億美元，虧損金額為去年同期的3.5倍。

Snap主要的營收來自廣告，亦銷售可錄影與上網分享的太陽眼鏡Spectacles。Snap執行長Evan Spiegel上個月曾透露去年9月發表的Spectacles迄今僅售出15萬付，而Snap第三季的財報中即有3990萬美元的費用來自Spectacles的庫存。

另一方面，Snap在該季的每日活躍用戶數為1.78億人，增加17%，每名用戶的營收貢獻度為0.68美元，高於去年同期的0.64美元。

Snap亦於周三（11/8）提交給美國證券交易委員會的10-Q季報中揭露，中國騰訊在第三季透過公開市場收購了1.45億股的Snap股票。

騰訊曾於2013年參與Snap的B輪投資，本是Snap的既有股東。Snap在10-Q季報中表示，Snap長期受到騰訊的創新精神的啟發，感謝雙方能繼續進行從4年前就開始的合作關係，這次是騰訊主動告知股票收購事宜，且騰訊總裁劉熾平亦說很開心能強化與Snap的股權關係。

Snap周三的股價大跌了14.62%，以12.91美元作收。