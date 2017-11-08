臉書Messenger平臺近日推出2.2版，新增多項工具和功能，提供開發人員和企業與用戶互動的新管道，像是客戶聊天插件（Customer chat plugin），還提供廣播（Broadcast）API讓新聞媒體可以一次發送訊息給大量訂閱戶，其中，Messenger平臺內建的自然語言處理技術，終於走出英文市場，擴大到全世界，一舉支援了10種語言，也終於能看懂中文，中文是Messenger平臺在亞洲區第一個支援的語言，目前日文和韓文尚未支援，這也是繼IBM Watson對話服務後，第二個正式支援中文的Chatbot平臺。

臉書曾在7月時將自然語言技術增加了更多內建的語言，在用戶傳送的訊息還未傳送到企業的Chatbot前，自動偵測訊息的語意和上下文，現在，除了英文，內建自然語言技術開始支援中文、荷蘭語、法文、德文、義大利文、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、西班牙文和越南語，預設的自然語言模型可以偵測多種Entity，包括日期與時間、地點、金額、電話號碼和電子郵件。

客戶聊天插件（Customer chat plugin）新增了企業網頁的通道，臉書表示，這項功能是企業網站需求最大的功能，目前還在內部測試的階段，用戶現在可以在企業的網站嵌入Messenger對話視窗，延續與企業的對話，除了增加對話通道之外，客戶聊天插件還支援了現有的Messenger平臺功能，包括支付、自然語言處理、多媒體影像傳送等。臉書為了確保Messenger網站聊天體驗與Messenger應用程式的功能一樣豐富，臉書將持續新增網頁版的功能。

測試階段的合作企業包括AdoreMe、Air France、Argos、Aviva (Eurofil)、Bodeaz、Elves、Goibibo、Keto Mojo、KLM、Mermaid Pillow、Spoqa、Total Activation、Volaris，以及Zalando。

為了改善聊天體驗和粉絲專業的管理，讓影片和相片的分享更有互動性，臉書推出多媒體模板，讓企業在傳送影片、相片，或是文字時，可以增加CTA（Call To Action）按鈕，該模板還支援臉書URLs，過去，企業只能單獨傳送訊息，增加CTA按鈕可以讓用戶對影片或是照片按下分享鍵，增加企業與用戶的互動。

除此之外，臉書還推出了公測版廣播（Broadcast）API，讓企業用單一個API請求就能傳送訊息給多個訂閱戶，舉例來說，新聞媒體就能用廣播API的功能傳送重大的新聞訊息給所有的訂閱戶，或是能透過客製的標籤，傳送球賽比數的消息給支持特定球隊的球迷。

若企業想知道用戶對企業Chatbot的使用者體驗，臉書也提供了Page-level feedback功能，讓用戶可以直接按下對Chatbot的評分，企業也能在統一的平臺上，收集用戶所有的使用回饋，進而改善。