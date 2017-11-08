蘋果今年年中宣佈的點對點（P2P）轉帳功能Apple Pay Cash現在正式開放美國地區iPhone消費者測試。

Apple Pay Cash是蘋果今年公佈iOS 11的新增功能之一，讓iPhone用戶可透過iMessages app和朋友及其他個人進行轉帳，但一直要等到iOS 11.2才開發完成。周二蘋果釋出iOS 11.2的公測Beta版。只要註冊即可加入測試。不過目前僅開放北美地區，且Apple ID設定雙因素認證的用戶試用。

當友人透過iMessages首次以Apple Pay轉帳給用戶時，用戶接受後即會獲一張Apple Pay Cash Card卡，其作用類似虛擬錢包。Apple Pay Cash可綁簽帳卡或信用卡，前者蘋果不收費用，但針對信用卡轉帳，則收取和美國其他點對點支付業者一樣3%的手續費。而收到的Apple Cash可用於線上購物，也可轉入自己的銀行帳戶。

Apple Pay Cash和iPhone環境整合十分完善，可在iMessage、Contacts app、或透過Siri進行，若以文字要求對方匯款，iPhone即會在訊息中的金額部份劃底線，對方只要按下即可匯款。若呼叫Siri，它就會啟動iMessage傳送訊息。