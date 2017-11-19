今年10月剛落幕的歐洲DockerCon大會中，容器技術龍頭Docker公司技術長Solomon Hykes忽然宣布，下一版Docker，將同時支援自家調度引擎Swarm和來自Google的調度平臺Kubernetes，臺下觀眾響起熱烈掌聲，因為這是一個容器圈等待已久的消息。

DockerCon的Solomon Hykes技術獨白，向來是每年容器圈技術風向球的重頭戲，但在這場歐洲DockerCon中，Docker卻得找來Kubernetes兩名共同創辦人站臺。三人就在臺上合影，Solomon Hykes居中，左邊是微軟Azure團隊傑出工程師Brendan Burns，右邊則是Google雲端部門首席軟體工程師Tim Hockin。

Solomon Hykes這個宣示的威力，就好比微軟執行長Satya Nadella那句「微軟愛Linux」般震撼，一手掀起容器熱潮的Docker，也不得不正視Kubernetes的影響力，就算是Docker掌握了主流容器格式，也得擁抱Kubernetes，提供原生支援，才得以在競爭激烈的容器生態圈中站穩。而Solomon Hykes這個宣布，也等於揭開了容器生態系的新序幕，Kubernetes成了眾人擁戴支援的新主角，連Docker都不例外。

不過，另一款容器管理工具Rancher執行長梁勝在自家部落格感嘆：「DockerCon與會者，多半期待Docker提出更具前瞻性的潛在商機。」

尤其，這次歐洲DockerCon主要訴求，聚焦在傳統應用程式現代化（Modernize Traditional Applications，MTA）專案，做為Docker生態系的夥伴，梁勝觀察，想要利用Docker這門技術進行創新的難度日漸提高。他舉例，過去Docker發表的產品，無論是Docker Swarm、Docker Compose、Docker網路及儲存套件都相當創新，但是，從這次歐洲大會來看，「現今容器技術的新發想，許多都是來自Kubernetes或CNCF生態系。」梁勝一席話，也道出了Docker公司近年面臨的創新瓶頸。

其實，早在去6月DockerCon就可看出Docker困境的些許端倪，Solomon Hykes當時一句話令人玩味：「現在沒有人關心容器技術了，應用程式才要緊」，那時Solomon Hykes早就察覺開發者的目光，已不再只是Docker，而是容器如何支撐企業運作的應用程式，才是真正重要的關鍵。

叢集管理是容器技術的新挑戰

在Docker熱潮逐漸冷卻後，容器技術生態系要開始踏入下個重要階段：如何靠調度工具管理龐大的容器基礎架構叢集。歸根究柢，容器只是打包應用程式的工具，企業關心的焦點，仍舊要回歸靠它所執行的應用程式。

在2016年我們採訪前Docker Swarm專案負責人陳東洛，他就曾透露：「叢集管理是未來容器技術的挑戰。」調度工具之所是容器進入企業環境的門檻，原因在於，如果沒有調度工具，Docker容器叢集就像失去指揮家的交響樂團，開始出現樂手走音、趕拍的異常狀況。

兩年前，容器調度工具的戰局，基本可以劃分為三大勢力，包含Swarm、Kubernetes以及Mesos，各技術都有其擁護者，像是總用戶數突破3億人的Twitter，或是蘋果語音助理Siri就是使用Mesos，作為其系統後端叢集的管理工具。

但是，三分天下的競爭態勢，至今已經逐漸明朗化，前身為Google自家內部容器調度工具Borg的Kubernetes，在2014年開源釋出之後，挾Google響亮的招牌、龐大的社群，Kubernetes開始出線，甚至拔得頭籌，登上容器調度的寶座。

維護Kubernetes專案的CNCF基金會，在今年6月時統計，目前使用Kubernetes作為容器管理工具的企業占比達77％，排名第二的Swarm則遠遠落後，只有21％，第三名則是13％的Mesos。

Kubernetes從單純開發工具逐漸向商業軟體發展

從Kubernetes各版本演進中，也可以看出它的功能，逐漸從以容器開發資源調度為主的平臺，踏入企業商用需求的範疇。在去年上半年釋出的1.2及1.3版中，其亮點主要是擴大其管理叢集規模，從1,000個節點擴充至超過2,000節點，使企業更能善用容器技術的輕量、快速部署特性，運作更龐大的運算叢集。去年秋天的1.4版則是開始加強Kubernetes的易用性，只需輸入兩個指令便可以部署一套容器叢集。

去年12月發布的1.5版，則是一個關鍵突破版本。Kubernetes瞄準了混搭容器平臺，居然可以同步支援Linux容器及Windows容器，倚重微軟環境又想擁抱容器的企業也能獲得解套，不用再各自管兩套環境，也降低了這些企業進入容器應用的門檻。Kubernetes跨入更廣大商用市場的企圖心更為明顯。

到了今年發布的1.6及1.7版，除了讓叢集規模擴大至5,000節點，Kubernetes也新增了角色權限存取機制（RBAC，Role-Based Access Control），限定使用者權限。在1.7版中，Kubernetes官方更以「里程碑」形容，無論在資安、儲存，或是系統的擴充性都有所進步，例如，在此版本開始支援資料加密，更在Runtime增加了一個整合層（Aggregation Layer），讓開發者可以自行串接第三方API，擴大容器生態系。到了最近一期的1.8版，則是繼續強化此工具的既有功能，像是先前是Beta功能的RBAC機制，此版已經變成正式功能。

支援Kubernetes已成各IT大廠必備戰略

Kubernetes的出現，讓許多原本著手打造自家容器調度工具的IT廠商，不得不放棄原本自家工具，轉而向它靠攏。像是紅帽在PaaS平臺OpenShift原先是使用自家開發的容器調度工具，但是礙於Kubernetes的聲望，便斷然捨棄並且在3.0版後開始支援Kubernetes；容器技術廠商CoreOS在今年2月時也宣布，自家容器作業系統Container Linux已經要停止支援自家調度工具Fleet，開發重心全部移轉至Kubernetes；提供公有雲服務的IBM原本是以Swarm為基礎發展自家調度技術，同樣，甲骨文原先也用自家技術提供調度服務，但是在今年起，雙雙都宣布要正式支援Kubernetes。

不只軟體大廠擁抱，硬體巨頭Dell、思科也都加入CNCF，就是看上Kubernetes，要讓自家產品也能整合新的容器管理調度平臺。首先是Dell在今年3月成為白金會員，也與社群密切合作，想要加強Kubernetes對於外部儲存設備的支援；思科除了是CNCF白金會員，近日還與Google盟，讓思科私有雲環境可以介接Google公有雲環境，並且使用Kubernetes。

甚至，看準容器基礎架構市場的商軟和雲端業者，大力開始將Kubernetes納入自家容器布局。像是提供公有雲服務的微軟、Google、IBM及甲骨文，微軟在Azure上釋出容器服務AKS，除了能在公雲執行調度任務，也可以靠Azure Stack在私有環境執行容器調度；Google的容器引擎GKE，除了能較快速支援新版Kubernetes，還能GCP上的大數據分析工具、無伺服器應用結合；IBM則將Kubernetes視作次世代的PaaS平臺，同步在公有、私有容器雲平臺支援；過去步調較緩慢的甲骨文，在今年也即急起直追，鎖定容器原生應用程式開發平臺。

而布局較早的紅帽，則是以PaaS平臺OpenShift為核心，將其定位為企業級Kubernetes平臺。而虛擬化龍頭VMware則在今年VMworld上跨出了關鍵一步，正式押寶Kubernetes，與Pivotal及Google聯手推出Pivotal容器服務，與自家SDDC架構結合。

面對Kubernetes、容器技術的熱潮，臺灣VMware副總經理暨技術長吳子強表示：「根據VMware執行長Pat Gelsinger的策略，現階段所有的產品線都必須與容器靠攏」，像是搭配NSX、vSAN等虛擬化解決方案，加強Kubernetes環境的自動化程度。

而臺灣紅帽資深解決方案架構師彭信忠表示，現今Kubernetes的功能已趨於成熟，不再只是開發者使用的工具，除了網路新創公司之外，國外也有金融業、汽車業者開始導入；臺灣IBM雲端事業部資深雲端架構師吳志忠則觀察，Kubernetes不能只能鎖定容器調度功能，還必須與其他生態系統介接，透過這個調度引擎，執行大數據分析、深度學習等運算任務。

Solomon Hykes當時這句「現在沒有人關心容器技術了，應用程式才要緊」點出了大規模應用叢集需求的崛起，但，Kubernetes取代了Docker，成了容器技術的領頭羊，容器技術發展重心已經開始轉移，軟硬體業者的支援，也帶動以應用系統為中心的容器商業軟體成熟，企業IT架構也多了一個更成熟的商用新平臺，新的容器競爭時代，正式揭開序幕。