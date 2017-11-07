美國最高法院周一駁回蘋果與三星包括滑動解鎖等2項專利官司的上訴，三星應賠償蘋果1.2億美元，也為纏訟多年的官司畫下句點。



2011年蘋果向美國北加州聯邦地方法院控告三星侵犯了滑動解鎖（slide to unlock）及觸控螢幕（將電話號碼轉成）連結的2項專利，牽涉Galaxy智慧型手機等10款產品，當時蘋果求償21.9億美元。三星方面則認為更早之前已有別公司有類似作法，主張蘋果專利無效。



2014年5月北加州地方法院判決三星侵權，不過將賠償金額降為11.9億美元。隨後三星持續上訴之下，又在2016年10月上訴巡迴法院敗訴。今年2月本案打到最高法院，而在昨日遭法官駁回，維持下級法院的判決。



去年美國專利商標局將滑動解鎖判定為蘋果專利，這也意謂著所有Android或其他平台的手機及平板都可能被視為侵權，引發業界嘩然。



滑動解鎖已是早年iPhone的解鎖方式，之後iOS 10以後iPhone又導入了按Home鍵、Touch ID，以及iPhone X的臉部辨識Face ID技術等新解鎖方式。



三星透過媒體發出聲明，表示對結果不服，該公司認為最高法院法官應審理本案，以伸張促進創新、防止專利體系濫用的合理標準，且表示結果將使蘋果從無效專利中獲取不公平的利潤。



雖然本案落幕，兩公司還會在法院上相見，因為蘋果於2011年控告三星侵犯iPhone外型設計專利一案，在打了6年後，上周再開啟了新回合，以決定三星該賠蘋果多少錢。