纏訟6年的蘋果、三星設計專利官司最近又死灰復燃。美國地方法院法官最近下令官司雙方再度開庭，以決定三星應該支付蘋果多少賠償金。

這件官司起於2011年，當時蘋果在加州北區地方法院控告三星侵犯黑色矩形圓角、矩形圓角周圍擋板及16個圖示的多色彩方格顯示介面3項專利。蘋果在一審時勝訴，地院以三星手機所有銷售獲利為計算基礎，判三星應賠蘋果3.99億元。不過三星不服，認為外觀設計僅佔手機產品組件極小價值比例，一審賠償金過高。

在三星不屈不撓之下，本案一路再上訴到上訴巡迴法院及最高法院，過程中甚至出現過10.5億美元的判決，但後來又再下修。2016年12月最高法院撤銷下級法院3.99億美元的裁定，至於該賠多少，最高法院並未針對是否可以「侵權組件的獲利比例來計算賠償金」做出判決，反而發回上訴巡迴法院決定。今年2月該院再將本案退回加州地方法院重審。

蘋果在最高法院做出否決3.99億美金的賠償判決時，曾表示法院只對三星賠償金的計算方式，但三星恣意抄襲蘋果創意一事則從無疑義。該公司會持續捍衛公司多年開發iPhone的心血，也對地方法院的判決感到樂觀。

蘋果和三星可望在明（25）日提出重審日期，不過6年來雙方官司橫跨數州，耗費上10億美元，智財分析師Florian Mueller認為有30%的機會雙方會選擇和解。