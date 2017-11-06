麻省理工學院（MIT）的AI實驗室LabSix上周發表一研究報告，以合成的3D對抗物件（adversarial objects）來愚弄受過訓練的神經網路，顯示基於人工智慧的神經網路存有弱點，把人類可輕易辨識的烏龜當成是槍枝。

在人們愈來愈信任人工智慧（AI）的當下，除了AI可能延襲人們的偏見而引發討論之外，研究人員也發現AI仍有可遭受攻擊的安全漏洞。

研究人員說明，基於神經網路的分類器在許多任務上可達到近似人類的效能，也被應用在高風險的實體系統上，不過，這些神經網路在遇見對抗物件時特別虛弱，當透過某些輸入值來困擾它們時，就會造成神經網路在分類上的錯亂。

過去的對抗物件演算法並不成熟，物件可能轉個角度就能讓AI成功辨識，相關的攻擊行動也只是理論上的。然而，LabSix採用了一個全新的演算去，可用來產生可靠的2D或3D的對抗範例，它完全愚弄了Google的InceptionV3影像分類引擎，不管從哪個角度，InceptionV3都會將烏龜辨識成槍枝，或是把棒球當成咖啡，就算是加入背景，InceptionV3也會以為在水裡的烏龜是槍枝，而手套中的棒球是咖啡。

研究人員認為，若對抗物件被證實是個針對AI的可靠攻擊指標，那麼就應該發展防禦它的能力。它可能被用來攻擊自動駕駛車，透過混淆的道路指標來愚弄AI系統，像是竄改道路速限，或是精心打造一個可矇騙機場掃描系統的行李箱。