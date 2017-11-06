預計在12月8日～9日在臺灣舉辦HITCON CTF（搶旗攻防賽）入圍的決賽名單出爐，去年HITCON CTF冠軍隊韓國隊Cykorkinesis和亞軍波蘭隊LC↯BC，依舊入圍前十名、打進決賽名單，但這次前十名首度沒有中國隊伍。此次比賽分數最高的前兩名臺灣隊伍也可以同場和這全世界高手實地對戰，分別是第21名的臺大隊伍Balsn和第29名的中央大學隊伍DoubleSigma。

這次在11月4日～11月6日舉辦的HITCON CTF線上解題的初賽，總共有1541隊報名參加，而最後有送出解題金鑰的隊伍更超過1千隊。HITCON CTF領隊李倫銓表示，可以獲得全球這麼多隊伍願意參與比賽，顯示HITCON已經建立自己的品牌效益，各國隊伍肯定HITCON CTF出題品質，也把這樣的比賽當做一種盛宴，

「HITCON花了12年時間建立的品牌知名度，已經獲得全球資安圈的肯定。」李倫銓表示，臺灣等於是透過HITCON CTF的比賽，和全世界各國交流，這次入圍前十名的隊伍中，除了熟悉的老面孔外，也有越南的參賽隊伍入圍。他指出，以往HITCON也曾經和越南團隊在其他的比賽交手過，也具有相當實力。他也期待，透過這樣的比賽方式，可以讓全世界看到臺灣的資安實力，也讓參賽的臺灣隊伍，可以在這樣的比賽過程中，逐步累積更多的實力。

而李倫銓更透露，這次包括全球入圍HITCON CTF決賽的前十名隊伍，和兩隊臺灣隊伍則要在HITCON CTF決賽中，為了他們的「美食」努力。他進一步解釋，HITCON團隊發揮創意，在決賽時，會將整個比賽會場設計成為一個美食街的樣子，只要解開題目的隊伍，就可以品嚐到該題題目的臺灣美食，「如果都沒有解題成功，參賽隊伍可能就得餓肚子了。」他笑著表示。

HITCON CTF採用動態分數，越多人解題分數越低

李倫銓表示，這次HITCON CTF線上解題比賽最大的特色就是，採用全球比賽很少使用的動態分數，也就是說，每一題題目的分數都不是像以往固定不變的分數，題目分數會隨著解題人數變多、分數變得越低，當然，如果是第一個解出題目的隊伍，分數一定還是最高分的。

他強調，各種比賽之所不採用動態分數，難度在於，必須要事先有能力建立一個穩定的出題平臺，再者，也必須有能力知道哪些隊伍是作弊隊伍，才能夠有效維持這個出題平臺的公正性。

李倫銓也表示，以往或多或少都會發生參賽隊伍作弊的事情，這次，主辦單位則發現到，有隊伍是利用潛入其他隊伍討論的IRC線上聊天室偷聽、偷看討論過程以及送出解題的金鑰。

他強調，「道德」是從事資安和白帽駭客的最低指標，除了將作弊隊伍除名之外，無法確保落實自己資安防護的隊伍，也同樣面臨嚴重的資安危機。「參賽隊伍都不要心存僥倖，HITCON團隊會公正處理相關的作弊議題，以維持整個比賽的公正性。」他說。

至於遭到DoS攻擊事件，李倫銓表示，這是有國外的參賽隊伍針對HITCON出題平臺發動DoS攻擊，最終則是由HITCON團隊順利解決遭到攻擊的問題。

這次入圍的10個參賽隊伍中，也首度沒有中國隊伍參賽。李倫銓表示，其實DEF CON CTF常見的入圍隊伍，各隊都有自己擅長和專攻的比賽領域，加上各個隊伍成員集結的時間不一定，這個時間對於已經在上班工作的中國隊伍而言，或許就是比較不容易集結的時間。但他也相信，這些中國隊伍一定也會在適當的比賽中展現實力，爭取入圍DEF CON CTF決賽的機會。