東南亞最大的叫車服務平臺Grab，和Uber、滴滴打車類似，主要的業務都是處理叫車服務，服務的範圍涵蓋全東南亞地區的國家，包含緬甸、泰國、越南、馬來西亞、新加坡和菲律賓等國的132個城市，共有180萬個司機。Grab在2012年才創立，在短短的幾年內，目前一年已經超過10億次的搭乘次數，不過，業務突然增長也為Grab帶來挑戰。

Grab資深工程師吳煒彬表示，由於叫車平臺需要用戶輸入起始點和終點的地理位置資訊，平臺每天大約需處理數億多個地理位置查詢請求，要如何提供毫秒級的查詢服務，還要兼顧搜尋結果的準確性，是Grab服務爆紅後最大的難題。

Grab在2013年時決定導入這個知名的開源搜尋工具Elasticsearch，來因應多種資料查詢和Log追蹤的需求。在Grab團隊中，一手包辦所有Elasticsearch叢集管理工作的吳煒彬，他解釋，當時為了方便保存和搜尋MySQL的稽核Log日誌檔。原本所有MySQL資料庫中的變動都儲存在文字格式的Log檔中，管理不易，更難以追蹤。於是，Grab改將Log記錄寫入Elasticsearch中儲存，透過Elasticsearch，可以搜尋MySQL的每一次存取，每個欄位的任一項數值異動。

Elasticsearch是荷蘭一位開發者Shay Banon在2010年推出的的開源分散式搜尋分析系統，使用Apache Lucene來儲存JSON文件，也可提供全文搜尋的功能。因為Elasticsearch具有高可擴充性(Scalability)與可用性(Availability)的特質，再加上資料處理效能高，許多企業都採用了Elasticsearch，就連維基百科、GitHub、英國衛報、Stackoverflow等網站，都用Elasticsearch來處理內容搜尋與資料處理分析的工作。

吳煒彬表示，保存Log記錄是Elasticsearch常見的應用方式，透過Elasticsearch來儲存Log檔，有助於用可視化的形式來呈現Log搜尋的結果，不過，Grab不僅用Elasticsearch來儲存Log檔，後來，更進一步透過Elasticsearch來搜尋叫車服務的熱門地點（POI，Point of interest）。這是叫車服務中，影響車輛調度效率，最關鍵的參考資訊。

在叫車服務中，設定路線是影響用戶體驗的第一個關鍵，用戶打開Grab叫車App後，需輸入用戶姓名、地址和附近建築物的類型等，再透過搜尋欄位來輸入上下車的位置。

Grab提供了3種搜尋方式，第一種是就近搜尋，也就是當用戶打開App後，會自動偵測用戶所在位置，透過詢問的方式與用戶確認上車位置，第二種則是以用戶地理位置為基礎的文字搜尋，透過用戶輸入的地址來搜尋出發地和目的地。

第三種搜尋方式比較特別，若用戶不知道自己所在的位置，可以透過逆向搜尋的方式來搜尋上車地址，舉例來說，用戶可以輸入附近的商店、鄰近的街道名稱，並透過地圖將自己的位置定位出來，就能找到用戶目前所在的位置。

來自132國的Grab用戶，每天透過App查詢地點來叫車的地理資料查詢次數，累計多達數億次，這是叫車App中最常用的第一項功能。為了簡化用戶輸入過程，不論用哪一種搜尋方式，叫車App都會提供相關地點選單，推薦10～30個地址或地點的清單，讓用戶點選，來簡化輸入過程，也能減少對後端系統的負擔。

根據不同業務場景，訂製出合適的搜尋策略

由於Grab叫車服務遍及東南亞各國，吳煒彬指出，用戶所用語言和地址資訊也有很大的差異，因此，Grab得根據不同國家的用語特色和慣用地址描述方式，來客製每個國家的搜尋機制。

尤其，「語言的分詞機制會影響了龐大地理位置搜尋任務的效率，」吳煒彬表示，東南亞的語言，每個單詞都是連在一起的，不像英文每個單詞中間會有空格，因此，系統必須分析整個句子，才能根據語法，正確解析每一句的意思，Grab為了解決語言的問題，創造多個不同的語言分析器，將索引的方式分成不同的版本。

不過，「Elasticsearch跟一般資料庫不同的是，Elasticsearch使用逆向索引（Inverted index）的機制！」吳煒彬解釋，一般的正向索引每一行就是一筆資料，每一列就是該筆資料不同的屬性，Elasticsearch則是完全相反，每一行是屬性，而每一列是一個Host，Host中有單筆資料的編號（Document id），

簡單來說，Elasticsearch在寫入3筆地址資料時，會先根據分詞萃取出文字（Term），在合併（Merge）之後，比對出每個文字重複出現在那些資料編號中，並將該資訊記錄下來。

舉例來說，編號1的資料只有Grab辦公室的名稱，編號2資料則是Grab辦公室的地址，編號3資料包含Grab辦公室名稱和經緯度，因此 3筆資料同時被寫入Elasticsearch時，Elasticsearch會先合併，將相同的關鍵字提出來，因此，用戶搜尋Grab時，Elasticsearch就能快速搜尋到與Grab關鍵字相關的資料編號，並將搜尋到的結果提供給用戶。

也因此，Elasticsearch逆向索引的特性，讓Grab每天面對數億筆查詢的服務量，可以提供用戶毫秒級的查詢服務，但是，只有速度還不夠，Grab還要解決另一個挑戰是查詢結果的準確性。

提高搜尋準確度的關鍵：評分系統搭配權重機制

為了因應不同的業務場景，Grab在用戶搜尋地理位置的過程中，加入權重的機制，將不同的搜尋關鍵字，依照業務場景來調整，透過該評分系統，提供更準確的搜尋結果。

在用戶輸入搜尋的文字後，系統會透過比對關鍵字與資料庫裡的每筆資料的相對應程度，像是10個字元中，有幾個字元相同，或是這個關鍵字出現的次數，綜合以上結果，算出一個分數再乘以不同的權重，最後，每個鍵值（Key-value）的資料欄位都會有一個分數，系統再選擇前10或是20得分高的結果，提供給用戶。

而不同國家的地址資訊也會有不同的特色，吳煒彬指出，郵遞區號在越南不太明確也較少人使用，但是，在新加坡每棟建築物都有不同的郵遞區號，因此，根據郵遞區號就能找到非常準確的地理位置。

由於不同國家地址資訊的差異，Grab調整搜尋的策略，加入了權重的機制，若用戶在越南用郵遞區號搜尋，系統則會忽略該欄位，將郵遞區號搜尋的權重調整到最低，但是在新加坡，系統就會將郵遞區號的搜尋權重調整到最高。

吳煒彬認為，加入權重的機制，還能夠讓大範圍的搜尋也不會出錯，他舉例，用戶搜尋臺北時，臺北101和一家位於九份名為臺北牛肉麵商店，相關度的分數會相同，但是加入權重機制，可以考慮其他資料欄位的得分，因為臺北101的地址欄位也會含有臺北的字元，因此綜合計算分數後，臺北101的得分會比九份的臺北牛肉麵高。

另外，Grab也採用邊緣語言模型Edge NGRAM分析器，來預測用戶輸入的行為，在用戶輸入的過程中，當用戶輸入兩個字元，系統就會提供用戶相關的字。

以「Cecil office」為例，Grab將最小邊緣和最大邊緣定義為2和8個位元，也就是說，從2個位元到8個位元先總共儲存了7個索引，因此，在用戶輸入「Ce」兩個字元時，系統就會開始出現相關的索引結果， 若使用者輸入的字元越多，得到的結果也會越正確。

建立資料庫的監控和警示系統，確保服務不中斷

除了查詢地理位置速度要快，搜尋結果又要準確之外，Grab億級搜尋平臺的第三個挑戰是，服務更不能中斷，吳煒彬表示，開源版本的Elasticsearch並沒有提供監控和警示的功能，於是，Grab用Go語言開發一套Elasticsearch Proxy系統，來擷取所有https的請求資訊，包括來源IP位址、回應時間、查詢內容等，將這些Log檔儲存下來後，可加入其他Log分析系統，像是Scalyr，或是用Elasticsearch 提供的Log收集分析平臺Elk（Elasticsearch、Logstash、Kibana的簡稱）。

但是，擁有監控的機制還不夠，由於Elasticsearch去中心化叢集的特性，會造成當程式指定接收查詢的伺服器不能運作，服務就會有癱瘓的風險，在Elasticsearch運作機制中，每一個伺服器是一個節點，由多個伺服器組成叢集，每一臺伺服器同時有3個角色：Masternode、Datanode和用來解析Log的Ingestnode，每臺伺服器都可以接受查詢請求，接收到查詢請求的伺服器，會透過搜尋叢集的資訊，將需要查詢的資訊發送到相對應的伺服器上，每一臺伺服器都會將查詢執行一遍，得到結果後，再將結果回傳給接收請求的伺服器，最後，由接收請求的伺服器將所有查詢結果排序後，回送給用戶查詢結果。

為了避開指定伺服器運作影響服務的風險，Grab採用輪替式DNS（DNS round robin）的機制，透過DNS主機設定多組IP，來分散風險之外，還能達到負載平衡，讓每臺伺服器都能輪流接收查詢請求，因為整合查詢結果的工作，需要消耗CPU資源，輪替的方式可以確保資源消耗不會集中在單一一臺伺服器上。

不過，吳煒彬坦言，這個作法會衍生一個問題，若其中有一臺伺服器當機了，DNS主機不會得知，仍舊會將查詢請求送至這臺當機的伺服器，就無法回傳查詢結果，他推算，約80%的查詢可以成功，但有20%失效的風險。

為了解決這個問題，Grab用AWS 的Elasticsearch服務所提供的心跳查詢功能，檢測每一臺伺服器的健康程度，若與某一臺伺服器的心跳查詢失敗，DNS主機就不會將請求發送至該伺服器。

心跳查詢解決了2成失效的風險，但又產生了另一個問題，吳煒彬補充，由於Elasticsearch去中心化叢集的特性，一臺伺服器同時是Master和Slave，若某一臺伺服器的Datanode查詢，占了大部分的CPU和記憶體資源，就會影響到Masternode 的使用，Masternode無法執行心跳查詢，確保伺服器的健康狀況，可能導致服務中斷。

後來，Grab決定將Masternode獨立出來，作為Masternode的伺服器不 需要太多儲存空間，也不需要高效能的CPU和記憶體，只需要管理叢集的資訊，並即時反饋ELB心跳查詢的結果，而Datanode因為要處理查詢請求，需要比較高效能的CPU和記憶體，以及儲存資源。

Grab在Elasticsearch的部署上，一開始自行用開源的程式建立部署，後來因為監控和警示的功能，採用了AWS提供的Elasticsearch服務，監控的功能整合到Cloudwatch上，較方便監控。

不過，吳煒彬指出，AWS的Elasticsearch服務為了方便管理，禁用了Endpoint，且用戶權限管理系統也不完善，若企業要在叢集中加入新的用戶權限，假設整個叢集有10個節點，AWS的作法是先建立10個新節點，並將原來10個節點的數據，發送到新的節點上，但是，「數據遷移時，容易對原來的叢集產生性能上的影響。」他說。

Grab最終採用了Elasticsearch的企業版本，原因是Elasticsearch的企業版本涵蓋了AWS上所提供的功能，也提供商業化的插件（Plug-in），像是監控和警示的功能，另外，企業版提供用戶權限管理系統，增加新的用戶權限，不需要經過數據遷移。

「以前是透過查詢找數據，現在可以透過數據來找查詢！」吳煒彬表示，未來，Grab還預計透過真實數據來驗證每一條查詢規則的關係，進而分析更複雜的用戶行為，針對個人推出客製化的銷售策略，舉例來說，若某一個時段的一個路線有許多查詢，代表這些查詢之間是競爭的關係，因此，Grab就能在叫車的尖峰時段提供收費，或是也能透過用戶查詢搭車路線的規則，將用戶分類成通勤族、遊客等不同類別的用戶，推出適合用戶行為的優惠方案。