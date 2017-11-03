iPhone X今天（11/3）才在臺正式開賣，美國也傳出蘋果獲利大成長24％，股價上揚的消息。蘋果周四（11/2）公布了截至今年9月底的2017財年第四季財報，顯示該季創下了526億美元的營收，比去年同期成長12%，每股盈餘為2.07美元，成長24%，不論營收或獲利都超越分析師預期，使得蘋果股價在昨天盤後上漲了3.13%，達到173.38美元。

根據蘋果所公布的產品營收細節，iPhone仍是蘋果最主要的營收來源，該季賣出逾4667萬支iPhone，締造288.8億美元的營收，佔蘋果總營收的54.8%，不管是與去年同期或上一季相較，iPhone的出貨量及營收都是成長的。

在營收上排名第二的是蘋果的各式服務，包括App Store等各種數位內容服務、AppleCare、 Apple Pay與授權服務等，創下85億美元的營收，佔蘋果總營收的16.2%，比去年同期成長34%，亦比上一季增加17%。

Mac則呈逐年成長的樂觀態勢，在該季售出538.6萬台Mac，創造71.7億美元的營收，收入比去年同期成長25%，也比上一季增加28%，佔蘋果總營收的13.6%。

該季蘋果也賣出1032萬台iPad，帶進48.3億美元的營收，比去年同期成長，但低於上一季，佔蘋果總營收的9.2%。

若觀察蘋果的全球市場，美洲（美國、加拿大、墨西哥、巴西）貢獻了43.9%的營收，歐洲貢獻了24.7%，中國貢獻18.6%，日本則佔了7.3%。

在由蘋果執行長Tim Cook所主持的財報會議中，不少人把焦點放在要價高達999美元、即將於今日（11/3）出貨的iPhone X上，Cook則回應，iPhone X的訂單非常踴躍，且每天只要省下一杯咖啡的錢，就能分期付款購買iPhone X。