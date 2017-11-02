來自卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）與匹茲堡大學（University of Pittsburgh）的研究團隊利用功能性核磁共振（functional magnetic resonance imaging，fMRI）與人工智慧，來判斷人們的自殺傾向，且準確率高達91%，並將研究成果發表在本周出刊的《自然—人類行為》（Nature Human Behavior）期刊上。

fMRI為一神經影像學技術，可顯示受到外界刺激時的腦部活化區域，在該研究團隊的實驗中，他們徵選了34名受測者進行fMRI，其中的17名曾有自殺念頭；基於這17名曾動念自殺的受測者對6個文字及腦中5個區域的關聯性進行演算法的訓練，再用以判斷34名受測者的自殺傾向，準確率高達91%。

研究顯示，最能用來辨識自殺傾向的概念為死亡、殘忍、麻煩、無憂無慮、很好，以及讚美。例如，對於一個曾想自殺的人而言，死亡的概念觸動了大腦中與羞恥相關的區域的反應。

報告作者Marcel Just表示，該研究藉由機器學習演算法來評估有關自殺之特定概念的神經表現，可辨識出當一個人有自殺想法或行為時，腦中概念的轉變。

精神上的疾病是複雜的，且往往難以了解它們在腦中的所在區域，若進一步擴大樣本數，將有助於辨識具自殺傾向的人，甚至發展一套工具來協助診斷與治療精神疾病。