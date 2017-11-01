臉書（Facebook）、亞馬遜(Amazon)、軟體銀行（SoftBank，軟銀）、NTT Communications、PLDT與PCCW Global等6家科技暨電信業者本周一（10/30）宣布將共同打造橫跨太平洋、連結亞洲與美國的新海底電纜JUPITER。

JUPITER海底電纜的總長為1.4萬公里，將自美國洛杉磯連至日本的千葉縣與三重縣，再到菲律賓的達特（Daet），它的預設頻寬為60Tbps，計畫於2020年初展開運作。

來自軟銀、擔任JUPITER聯盟共同主席的Koji Ishii表示，隨著直播影片、擴增實境、虛擬實境及4K/8K影片的興起，亞太地區對頻寬的需求快速成長，JUPITER將提供多元化的連結與最大頻寬來迎合市場。

事實上，從1850年橫跨英吉利海峽（English Channel）的第一條海底電纜問世迄今，全球的海底已有超過400條的光纖電纜，總長超過110萬公里，當中最長的是2009年啟用、連結美國與東南亞的Asia-America Gateway（AAG），長度為2萬公里。

然而，雲端及各種網路服務全球化的趨勢讓業者對海底電纜的需求有增無減，Google所投資的、連結美國與日本的FASTER亦提供60Tbps的頻寬，剛於去年中啟用；微軟與臉書合作建置的MAREA則是連結美國與西班牙，提供160Tbps的頻寬，甫於上個月啟用；Google與臉書還投入了太平洋光纜網路（Pacific Light Cable Network, PLCN）的建置，連結洛杉磯至香港的PLCN提供120Tbps的頻寬，預計於明年啟用。