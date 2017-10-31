上周才降價200美元的Essential Phone，周一又再祭出促銷手段，讓才剛降價至499美元的手機，最低299美元就能買到。

根據Essential網站的說明，消費者如果是在10月22日之前購買Essential Phone手機，就會得到一個價值200美元的親友折價碼（Friends & Family code）可用以購買Essential Phone或Essential 360 Camera。但消費者必須在11月15日之前上網輸入電子郵件位址、手機序號及IMEI（International Mobile Equipment Identity number，國際移動設備辨識）碼後，才能獲得這組代碼。一旦輸入不正確的手機序號及IMEI碼即無法換得親友折價碼。

上市定價700美元的Essential Phone已在上周降價200美元，讓Essential Phone只要499美元就可買到，而在最新的200美元折價促銷手段下，消費者最低只要299美元就可以拿到這隻原本號稱要比拼iPhone及Samsung Galaxy的手機。

Essential Phone具備5.7吋Quad HD觸控顯示器、4GB RAM、2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835處理，以及800萬、1300萬像素的前後相機，設計及規格都有不錯風評。

然而出師不利，只有Sprint一家業者搭售，又先後傳出出貨延宕及照相品質不佳、頭一個月銷售僅不到5,000支、以及洩露顧客個資的消息。本月間，Essential公司再遭蘋果及Nest主管Tony Fadell的新創公司Keyssa控告竊取將大量資料傳輸給手機的技術商業機密。