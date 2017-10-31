微軟宣佈終止無廣告的Outlook.com Premium服務，並將之併入Office 365之中。



今年4月才推出的Outlook.com Premium是每年49.5美元的無廣告、包含獨立網域的Outlook.com服務。在合併後，使用者必須訂閱Office 365 Personal或Home服務，才能使用無廣告Outlook.com，而合併後Outlook.com線上儲存空間將由現有的12GB提升到50GB。透過最新的合併，微軟希望鼓勵更多用戶採用其Office 365服務。



對上述兩個消費版Office 365用戶來說則多了無廣告、具備附件掃瞄及連結檢查的Outlook.com服務。在此之前，Office 365消費版並不像企業版本預設包含Exchange郵件服務。微軟表示未來幾個月還會持續加入其他功能。



不過根據微軟支援網頁獨立網域服務將僅限於現有Outlook.com Premium客戶，不會提供給新客戶，原客戶需更新其合約才能保有該服務。



這項新的變更將從下個月開始。微軟將為Office 365用戶啟動Outlook.com信箱，登入郵件為@outlook.com、 @hotmail.com、@live.com及 @msn.com者皆適用。但如果是透過Outlook.com存取其他郵件信箱如Gmail或Yahoo及其他郵件信箱者，其帳號就無法使用安全防護功能。



此外，為了提升Outlook.com的存取速度，微軟也宣佈在其資料中心之間做了用戶資料搬移，原本Outlook.com用戶資料是存在帳號設定地區資料中心，現在則搬到靠近用戶所在地區的資料中心。