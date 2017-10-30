臉書（Facebook）上周五（10/27）宣布，將把該站的所有廣告透明化，涵蓋臉書、Instagram與Messenger，規定廣告主必須先設立粉絲頁（Page）才能執行廣告，並將揭露廣告內容、支出、受眾，若為政治廣告還必須額外確認廣告主身分，此一政策將率先於加拿大試行，並在明年夏天拓展至全球市場。

此一政策源自於俄國機構在去年的美國大選間於Google、臉書及Twitter等社交網站投放與美國總統候選人有關的廣告，企圖干預美國大選結果，促使美國參議員準備修法以規範網路上的政治廣告。

而臉書的作法則超越了美國參議員的要求，準備讓該站的廣告完全透明化，將要求所有於臉書、Instagram或Messenger刊登廣告的業者設立粉絲頁，允許使用者透過粉絲頁上的「View Ads」功能檢視來自於該粉絲頁的所有廣告、廣告支出、曝光次數，以及諸如受眾年齡、地區與性別等廣告觸及對象的統計。

負責廣告的臉書副總裁Rob Goldman表示，透明化不論對民主或選舉程序都是好事，它協助所有人、特別是政治監督組織與記者，讓廣告主對自己的身份及廣告內容負責。

此外，臉書還針對執行政治廣告的廣告主提出了額外的身分驗證要求，且必須將身分公布於廣告中，對於未主動揭露身分的廣告主，臉書則會藉由機器學習工具來辨識相關廣告並要求廣告主確認身分。

該廣告透明化政策將在下個月於加拿大先行展開測試，並計畫在明年夏天擴大至美國與全球市場，剛好趕上美國於明年11月舉行的中期選舉（Midterm Election）。