就在俄國機構於美國總統大選期間於Google、臉書（Facebook）及Twitter等網站投放廣告、意圖干預美國總統大選結果的消息曝光後，3名美國參議員在本周四（10/19）提出了《Honest Ads Act》法案，準備立法規範網路上的政治廣告。

根據估計，俄國的廣告代理商在去年底美國大選期間於美國市場的Google搜尋、YouTube與Gmail等平台投資了價值數萬美元的政治廣告，也在臉書投放10萬美元的政治廣告，並於Twitter上建立逾200個帳號，企圖左右視聽。

美國參議員Amy Klobuchar表示，這是個國家安全議題，俄國持續以不同的手法來破壞與分化美國，包含投放可引起混亂的廣告，新的法案將可確保網路上的政治廣告受到與電視及廣播廣告相同的規範。

《Honest Ads Act》主要針對那些每月造訪者超過5000萬的大型網站祭出規定，若有個人或單一組織花費超過500美元的累積政治廣告費用就必須將它們製成公開檔案，包括廣告的複本、投放廣告的目標對象及日期、瀏覽人次、價格，以及廣告主的聯絡資訊等，

另也將要求網路平台採取所有的必要措施以確保國外的個人及組織無法購買意圖影響美國選舉的政治廣告。

支持該法案的美國公民行動組織Common Cause主席Karen Hobert Flynn認為，美國民眾有權知道是誰正在利用政治廣告來左右視聽，隨著政治廣告轉移到網路平台，各種要求透明化的法令也應跟上腳步。