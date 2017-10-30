今年4月與租賃車業者合作，重新在台灣提供叫車服務的Uber，今天(10/30)再宣佈和國內的計程車業者合作推出uberTAXI，讓用戶可透過Uber搭乘計程車，車資按錶計費，只收現金。

Uber和皇冠大車隊、Q Taxi、亞太衛星車隊合作推出uberTAXI，初期僅在台北市提供乘車服務，台北地區的Uber用戶現在起可在菁英優步、尊榮優步、關懷優步之外，選擇以uberTAXI計程車服務，uberTAXI的計程車以5年以內的車輛為主、合法職業駕駛，合作車隊也承諾提供優良駕駛。

Uber亞太區首席商業總監Brooks Entwistle表示，台北市現在約有超過3萬輛計程車，但計程車的使用率約只有3成，這代表了許多的計程車以空車在道路上駕駛，尋找想要搭乘的乘客，透過Uber的媒合服務，有助於提高計程車的使用率。

Uber用戶開啟app後輸入目的地，再在車資上設定以現金支付，將畫面向左滑就會看到uberTAXI的叫車選項，車資均按計程車跳錶收費，以現金付款，無法以Uber綁定的信用卡付款，除了搭乘計程車，乘客可使用Uber app現有功能，例如分享行程、加密電話、通訊功能、24小時客服還有駕駛乘客互評等等。

uberTAXI在此之前，已在新加坡、泰國、馬來西亞等地推出，Uber表示，透過Uber的叫車媒合服務，台灣的中小型計程車業者不需要額外的開發，就能提昇駕駛的經濟效益。