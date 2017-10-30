即將在11月3日開賣的iPhone X上周遭一名員工女兒拍攝後上傳網路後瘋傳，使蘋果下令開鍘，開除了這名員工。



名為Brook Amelia Peterson的女孩上周六在一則影片中透露此事。



她的父親在蘋果任職4年，為iPhone X團隊的工程師。上周他在女兒參觀公司後，讓女兒把玩了即將上市的iPhone X，她隨後將影片上傳。在名為《iPhon X及Café Mac》的影片，她清楚秀出iPhone X的正面沒有Home鍵的5.8吋螢幕、1200萬畫素相機，側面厚度，以及可模擬使用者臉部的動畫表情，另外也拍攝了蘋果公司餐廳和中庭的樣子。這段影片上傳網站後引起知名媒體9to5Mac的報導，造成影片瘋傳。蘋果雖然很快要求她撤下影片，不過已經太遲，到今天早上點閱人數已經超過96萬。



Peterson在最新的影片中透露，她的父親已經遭到蘋果解職。但她表示他們並沒有生氣，因為她的父親違反了蘋果公司規則，讓她拍攝了未上市的產品，蘋果無法容忍，他們必須執行他們的職責。



蘋果對未正式發佈的產品向來保密到家，也不允許在廠區內攝影，因此Peterson的行為嚴重觸犯了蘋果的禁忌，即使再過不到幾天產品就要上市。



這並不是蘋果iPhone第一次在上市前現身。2010 iPhone 4原型機在一家酒吧遺失，被拾獲者以5000美元賣給了科技新聞網站Gizmodo，經披露後轟動一時，還一度被懷疑是蘋果的行銷手法，連當時蘋果CEO Steve Jobs都出面協助警方查案。拾獲者Brian Hogan也被蘋果以竊盜罪起訴，不過最後並未入監。