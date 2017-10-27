美國消費者情報研究組織Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）本周發表了今年7月2日到10月1日之間，美國市場的iPhone銷售狀況調查報告，顯示該期間的iPhone銷售中，只有16%為最新的iPhone 8或iPhone 8 Plus，其中，iPhone 8佔了6%，iPhone 8 Plus佔了10%。

7月2日到10月1日為蘋果2017財年的第四季，也因此成為CIRP的調查基準。iPhone 8系列甫於今年9月15日於全球25個市場開放預購，並於9月22日出貨，因此，嚴格說來在該調查期間消費者能買到iPhone 8系列的時間並不長，不過，CIRP把它與前年的iPhone 6s及去年的iPhone 7相較，可發現iPhone 8系列的銷售量的確偏低。

iPhone 6s是在2015年的9月12日開放預售並於9月25日出貨，在該年的第四季間，美國所售出的iPhone有24%為iPhone 6s或iPhone 6s Plus。至於iPhone 7則是在去年的9月9日開放預購，9月16日上市，同一期間佔了所有iPhone銷售量的43%。

CIRP共同創辦人Mike Levin分析，很可能是即將上市iPhone X改變了市場的動態，消費者正在等待iPhone X，削弱了市場對iPhone 8與iPhone 8 Plus的需求。

也許是因為舊款iPhone降價所帶動的買氣，今年7到9月所售出的iPhone中有58%為iPhone 7或iPhone 7 Plus，還有25%為iPhone 6s系列或iPhone SE。