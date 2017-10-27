Amazon周四（10/26）公布第三季財報，顯示該季創下了437.44億美元的營收，比去年同期成長34%。其中，Amazon Web Services（AWS）雲端服務佔了45.84億美元，成長42%。

觀察Amazon的北美EC營收、國際EC營收與AWS營收，可發現營收最大的是北美的254.46億美元，佔整體營收的58.2%，國際營收為137.14億美元，佔31.1%，AWS僅佔10.5%。

在這三大區塊中，只有北美與AWS是獲利的，國際營運持續呈現虧損，其中，北美市場的營業利潤為1.12億美元，AWS營業利潤為11.71億美元，而國際市場則虧損了9.36億美元。

Amazon於北美建立了3個零售網站，包括美國、加拿大與墨西哥，另有12個國際零售網站，涵蓋中國、印度、日本、新加坡、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、澳洲與巴西。財報顯示Amazon的國際零售網站績效有待加強，且是在AWS的支撐下才讓Amazon獲利。

該季Amazon創下了3.47億美元的營業利潤，淨利則是2.56億美元，每股盈餘為0.52美元，超越了華爾街分析師的期待，於昨天盤後上漲了7.58%，達到1046.1美元。

Amazon創辦人暨執行長Jeff Bezos在財報會議上仍把焦點放在語音數位助理Alexa上，指出Alexa功能（Alexa skill）的數量已超過2.5萬種，全球已售出數千萬個Alexa裝置，且光是Echo就得到了超過10萬個五顆星的評價，Echo活躍用戶數亦為去年同期的5倍。