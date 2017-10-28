日前剛宣布與Google雲端平臺結盟的超融合架構廠商Nutanix，近日來臺揭露最新產品的布局，也首度大動作在臺展示了，新的混合雲端服務，包含混合雲管理平臺Calm，以及DR災難備援服務Xi。

不同於VMware或微軟推出通用型混合雲管理平臺產品，Nutanix產品及技術行銷副總裁Greg Smith表示，Nutanix將從特定應用領域切入混合雲管理，雲端DR是目前重點。Calm將在2017年第四季推出，和GCP的整合則得等到2018年第一季才能完成，而Xi服務則預計明年第一季推出。

「臺灣企業IT對超融合產品和企業雲的需求越來越高，」Nutanix臺灣區總經理黃承彬指出，光從過去3年，Nutanix產品用戶，在臺每年翻倍增加的情況可見一斑，但臺灣的需求趨勢並非特例，全球對超融合產品的關注度也越來越高。

Nutanix全球用戶數也從用戶從3千多家，今年增加到7千家企業。光是臺灣也有上百家企業導入，尤其是臺灣大型企業如聯電、中華電信、台塑及三軍總醫院等。

「讓IT維運隱形化！」Greg Smith強調，這正是Nutanix產品的發展目標，企業的基礎設施要隱形，得確保企業所需要的運算、儲存、網路連接等基礎設施服務能夠自動運作，IT部門就不需要花時間來解決基礎設施的問題與部署工作，企業的資料中心管理工作更加便利後，IT更能夠聚焦在優化營運的應用和服務上。

Greg Smith表示，將來，企業不再需要一群專精IT維運的團隊，來一一管理底層的基礎設施，而是需要IT的通才，搭配工具和平臺，讓資料中心在雲端運行。

Nutanix產品及技術行銷副總裁Greg Smith表示，Nutanix的目標是讓企業的基礎設施隱形化，確保基礎設施服務高度自動化，IT就能夠聚焦在應用和服務上。（圖片來源／Nutanix）

應用日益複雜，IT需要簡單的管理操作介面

「IT人員未來會面對更複雜的應用，工具和技術架設都需要簡化！」Nutanix 台灣區資深技術經理鄭建華指出，企業的應用和服務越來越多元，IT管理人員會需要簡單的操作介面來管理。

鄭建華解釋，以往企業IT人員花大約有80%的工作時間，花在系統維護工作上，這些工作若能改用簡易的點擊來完成，就能夠大幅縮短IT維運的時間。

鄭建華認為，近幾年來，IT的重心從虛擬平臺、儲存、伺服器等這些相關的硬體，慢慢地轉移到如何簡化管理、維持機房高水準服務，以及縮短開發和測試周期等議題，企業不應該把時間花在採購相關硬體的決策上，像是採購的記憶體、CPU規格，企業資料中心真正的核心是，如何用軟體的方式來調配資源。

企業應關注雲基礎建設的整體，並且簡化管理複雜度

鄭建華表示，企業現階段要關注的是雲基礎建設，而不是著重於每一個細項，超融合架構能將雲基礎建設，全部融合在一起，來簡化企業管理的複雜度。

鄭建華以10年前的手機來比喻，過去一臺裝置只能提供一種功能，出門除了手機，還得要帶上相機、隨身聽、GPS機等設備，現在只要一臺智慧型手機就能涵蓋這些功能，「智慧型手機就像消費型市場的超融合機，而IT部門也需要一臺這樣的超融合機」，他認為，企業不能夠再像過去一樣，依照不同的功能就採購一項商品，傳統的IT架構會造成許多不便與限制，使用上也無法像滑手機一樣簡單。

超融合架構的好處是水平擴充能力，舉例來說，如果一般機房基礎建設可能要執行上百個虛擬機，超融合架構則只要3臺x86伺服器，將伺服器節點組成叢集，結合所有節點的運算及儲存資源，就能提供強大的擴充彈性及資料保護能力。

此外，鄭建華也指出，過去的超融合支援模式，因為是由多家廠商組成的解決方案，會導致出狀況時，即使找來一群相關的人開會，大家都無法發現自家的問題，因為問題是組合而成的，無法靠單一廠商來解決問題。

現在，Nutanix將所有的環境和硬體，簡化為只有x86伺服器和網路，因此，企業就能夠更快速地找出問題，並且排除。

甚至，鄭建華補充，Nutanix超融合架構平臺策略是，將IT基礎設施元件整合至單一機箱中，操作介面上則盡量採取單一點擊（One-Click）的設計，就能完成多雲的部署工作。Nutanix超融合架構平臺，可以提供不論是虛擬機器的部署、操作、監控、服務、儲存的管理，以及硬體配置設定，都能夠透過單點擊操作，甚至，軟體或架構性的升級，也能夠一步完成。

簡單來說，Nutanix 企業雲OS產品的目標就是，透過單一系統，來管理所有雲的基礎設施，包含網路、伺服器、儲存系統、虛擬平臺、單點擊的操作、自動化到多雲管理。

另一方面，在虛擬化平臺的支援上，Nutanix先前已支援VMware、微軟Hyper-V和自家的AHV（Acropolis Hypervisor）虛擬化平臺，今年也新增支援Citrix伺服器虛擬化平臺XenServer 7.X版。不過，鄭建華強調，Nutanix自家AHV是唯一專為超融合系統設計的平臺，支援多種核心虛擬化功能，包括高可用性（HA）、線上移轉（VMotion），或是分散式資源架構（DRS）等，目前Nutanix也會持續擴充功能，讓AHV成為企業級虛擬化平臺。臺灣Nutanix用戶只有四分之一採用AHV，多數用戶仍採用其他主流虛擬化平臺。

Nutanix企業雲OS除了支援虛擬化平臺之外，也開始支援容器調度，可以調度Google容器引擎（Google Container Engine）中的Kubernetes環境，以及透過Nutanix就地部署的本地端Kubernetes叢集，也可以提供可攜式應用藍圖功能，方便IT人員部署。

在網路功能布局上，Nutanix的策略是，提供企業全面的網路透明管理、網路服務自動化，未來，鄭建華也透露，Nutanix將在Acropolis作業系統（AOS）5.5版本正式推出微分割（Micro-Segmentation）和分散式防火牆。

另外在應用部署自動化的產品策略，鄭建華表示，若是企業是經常需要開發及測試的環境，則非常適合將應用自動化，以應用為中心來部署相關應用，這也是Nutanix產品目標之一，未來將增加自助式服務入口功能， 讓企業開發人員可以自助調度資源，更可參考藍圖，自動進行部署或調整應用系統的配置。「自動化是確保正確操作的唯一方法」他說。

多雲管理是挑戰，Nutanix與Google聯手串連企業混合雲服務

鄭建華表示，混和雲是未來的趨勢，企業的資料中心也可能遍及世界各地，多雲架構要如何管理和部署，會是企業的一大挑戰。

他建議，需要高度彈性擴充的應用系統，可以部署到公有雲上，而預測分析型、運作工作負載大的應用則是可改部署到私有雲，企業得依功能需求選擇適合平臺，利用工具才能實現透明管理與精準消費。

Nutanix先前與Google宣布策略聯盟，計畫將整合雲端應用生命周期管理Nutanix Calm，以及GCP雲端平臺，讓企業可以透過單一介面，來管理GCP及Nutanix雲端環境上的應用，甚至要做到，只要一個點擊，就可以將應用系統從本地端Nutanix環境，轉移到雲端的GCP服務環境上，預計明年第一季可以完成整合。

另一套明年第一季要推出的Nutanix雲端災備服務Xi，也將整合GCP，企業可以將資料中心環境直接延伸至GCP，讓應用程式的操作更方便於私有及公有雲之間切換。