專門打造JavaScript Miner採礦程式的Coinhive周二（10/24）發現駭客存取了該公司的DNS伺服器，竄改DNS紀錄並將流量導至第三方伺服器以執行修改過後的JavaScript Miner，讓客戶所開採的Monero加密貨幣全進了駭客口袋。

根據Coinhive的說明，2014年眾籌網站Kickstarter發生資料外洩事件時危及了該公司所使用的憑證，當時他們的因應方式是全面改採獨立的密碼與雙因素認證，但唯獨忘了修改Cloudflare憑證。

本周駭客即是利用這個曾經外洩的憑證存取了由Cloudflare代管的Coinhive DNS伺服器。駭客竄改了Coinhive的DNS紀錄，把流量導至由駭客所掌控的伺服器，再於伺服器上植入內含固定網站金鑰的JavaScript Miner檔案。

於是，Coinhive的網站客戶便載入了這個客製化的採礦程式，替駭客開採Monero加密貨幣。不過，駭客控制Coinhive DNS伺服器的時間約莫只有6小時。

廣告過濾機制AdGuard最近掃瞄Alexa流量排行榜上的前10萬個網站，發現有220個網站暗藏Coinhive或JSEcoin採礦程式，這些網站企圖利用造訪者的CPU資源進行採礦以取代廣告收入，主要為影音、檔案分享、成人與新聞等類別的網站。

儘管Coinhive曾呼籲用戶應明確向使用者揭露採礦行為，卻只有極少數網站遵循，造成使用者困擾，已陸續有防毒軟體及廣告過濾機制開始攔截採礦程式。