美國資訊技術產業協會（Information Technology Industry Council，ITI）於本周發表了人工智慧（Artificial Intelligence）政策準則，以作為政府及科技產業發展AI的規範。

ITI曾被形容為科技產業的遊說組織，因為幾乎美國的所有重量級科技業者都是該組織的成員，包括Google、蘋果、臉書、微軟、IBM及Amazon等，意謂著該組織所設計的AI政府準則將擁有左右產業及美國政策的力量。

ITI認為，產業負有推廣AI的發展與使用的責任，這同時也是政府投資與促進AI生態體系的機會，並應推動公、私領域之間的合作。

對於產業的AI發展，ITI期望產業能夠辨識AI的潛力與濫用，在設計AI應用的同時即需嵌入道德標準，確認它的安全性與可控性，利用穩健且有代表性的數據進行訓練以避免偏差，在打造自動化AI系統時應釐清責任歸屬。

ITI亦期望政府能支持AI的研發，建立彈性的法規，促進創新，重視網路安全及隱私，應避免要求業者提供技術、原始碼、演算法或金鑰，同時發展全球的AI標準與最佳作法。

人工智慧已滲透到人們的生活，不管是手機的導航、電子商務網站的一鍵購買，或是汽車的安全功能等，而最新應用則包含早期的癌症檢測，或是簡化手冊的描述，還能用來培訓員工，估計AI到2025年將替全球經濟帶來7.1兆至13.17兆美元的貢獻。

ITI主席Dean Garfield指出，無疑地AI將繼續改變人們的生活、社會與經濟，為了確保AI的蓬勃發展並避免負面影響，科技產業透過此一準則正式宣告將負起AI的設計責任，這些準則將會隨著AI的發展而進化，也將成為業者推動AI的羅盤，它們不只是產業願景，也是在呼籲各界實現負責任的AI。

負責政府及法規的IBM副總裁Christopher Padilla則說，採用AI的兩大關鍵因素為透明化與信任，因此，人們必須清楚地知道AI是如何運作與提出建議的，也應了解AI應被用來加強而非取代人們的判斷力。

由於AI也可能對人類的生活帶來傷害，因此，儘管ITI期望政府制定有彈性的政策，但曾多次提出AI可能危害人類文明並引發戰爭的Tesla創辦人Elon Musk卻認為AI是少數政府應主動列管的新科技，若等到傷害發生再立法就太遲了。