Co.Design網站引述微軟高層發言報導微軟已經終止廣受歡迎的體感控制器Kinect。



微軟Kinect發明人Alex Kipman及微軟Xbox裝置部門行銷總經理Matthew Lapsen在接受該報導專訪時透露了這項消息。



Kinect是微軟在2010年為了Xbox 360而推出的體感遊戲控制器，並在2011年成為當年最熱銷的消費電子裝置。隨後Kinect搭售Xbox價格太高，且功能有限問題，迫使微軟終止搭售行為，而且微軟也調整和Sony PS的競爭策略，不再著重Kinect，而轉回Xbox主機的開發。等現有存貨賣完之後，微軟將不再銷售Kinect。從推出至今微軟總共賣出了3500多萬台Kinect。



雖然Kinect以停產告終，但是隨著其開發團隊轉向微軟其他專案，它的多項核心技術卻在許多微軟今天的產品繼續留存。像是混合實境頭戴裝置HoloLens使用了深度感測技術，Cortana承襲了語音辨識功能，而Kinect的臉部辨識能力也隨著Windows Hello進入數百萬台PC裝置中。



同時間，Kinect的技術也在競爭者的跟進下加速普及。蘋果Siri源起就是模仿Kinect語音控制技術，而Kinect團隊的Johnny Lee之後加入Google開發3D感測手機Project Tango。如今尤其是語音助理及臉部辨識已經是現代化手機及攝影產品的一部份，因此，稱呼Kinect為當今除了iPhone以外影響最深遠的消費電子產品也不為過。