蘋果推出iPhone十周年的代表作iPhone X即將在這星期五（10/27）開放預購，國內電信商也提前公佈購機資費，11月3日正式開賣。

iPhone X採用全玻璃設計，搭配5.8吋的Super Retina OLED螢幕，也是蘋果首款沒有Home鍵設計的iPhone，並以Face ID取代Touch ID身份驗證功能。其他功能包括了支援無線充電、雙鏡頭相機，64GB容量版本定價35900元，256GB則是41500元，創下iPhone售價的新高。

中華電信今天（10/25）公佈了iPhone X購機方案，大4G購機iPhone X方案，用戶可選擇299元到最高2699元月租費，綁約可選擇12、24或30個月。

以月租費1399元為例，4G行動上網吃到飽，綁約30個月，iPhone X 64GB版本專案價為21300元，256GB版本為26900元。即使最高月租費2699元，專案價分別為5800及11400元，沒有過去iPhone專案的0元購機優惠，也因此中華電信強調用戶可以舊機換新機方式，最高可折抵16500元。

中華電信旗下超過540家門市將在11月3日開賣iPhone X，電信資費表如下：

台灣大哥大也公佈4G+飆速手機優惠方案，月租費最低每月999元到2699元，1399以上即享有合約內4G吃到飽不降速，綁約分為24及30個月。以月租費1399元為例，64GB版本綁約30個月為例，手機專案價為21300元，256GB則是26900元。同樣提供了舊機折抵新機的方案。

台哥大iPhone X的4G+飆速手機優惠方案：

遠傳公佈的iPhone X 4.5G超極速方案，月租費399到2699元，與台灣大哥大相同，綁約提供24及30個月，月租費1399元以上即享有4G吃到飽不降速，以1399月租費為例，綁約30個月，64GB與256GB專案價分別為21300元、26900元。同樣提供舊機折抵新機方案。

遠傳4.5G超極速方案：

另一家電信業者亞太電信除了公佈資費，比照先前iPhone 8銷售，iPhone X首賣當天也祭出限量優惠搶客，提供50支iPhone X 256GB（太空灰、銀白各25支）的限量優惠，讓用戶可以1299月租綁約30個月，就能以19999元買到iPhone X 256GB。

亞太電信資費方案：

至於台灣之星則準備在周五開放預購，10月27日到11月2日期間預購者，新申辦、攜碼或續約用戶，購機專案價可再折1000元，上市資費方案（下圖為部份截圖，詳細請參考電信業者官網）：